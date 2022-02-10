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200 млн транзакций прошло через эквайринг Сбера в 2021 году

200 млн транзакций прошло через эквайринг Сбера в 2021 году
Бизнес, 
Количество безналичных операций превысило на 15% показатель прошлого года

В 2021 году через эквайринг Байкальского банка Сбербанка в торгово-сервисных точках Бурятии жители региона провели почти 200 миллионов безналичных операций, что на 15% больше показателя 2020 г. (166 млн. транзакций).

В денежном эквиваленте оборот безналичных транзакций в республике составил 114,4 млрд рублей (+22% в сравнении с 2020 г.). Также наблюдается и рост числа партнёров, подключивших в 2021 году эквайринг и использующих терминалы Сбера в торговых точках для проведения безналичных платежей. Так, почти 6 тысяч организаций Бурятии имеют терминалы, это на 9% больше чем в 2020 году.

- Мы активно развиваем эквайринг в торговых точках и интернет-магазинах, постоянно подключаем новых партнёров, предлагаем рынку комплексные, инновационные и безопасные решения. Мы рады, что всё больше компаний выбирают нас в качестве надёжного партнёра, а клиенты отдают предпочтение безналичному способу оплаты товаров и услуг. Конечно, пандемия и меры социального дистанцирования напрямую оказали влияние на развитие этой сферы, большая часть клиентов оценивают быстроту, удобство и безопасность расчётов по карте, - рассказал управляющий Бурятским отделением Сбербанка Денис Лепчугов.

Эквайринг от Сбербанка может быть доступен для любого бизнеса: торгово-сервисных точек, вендинговых автоматов, интернет-магазинов и доставки курьером.

Справка

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).

ПАО Сбербанк — банк в России. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Сбер Сбербанк

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