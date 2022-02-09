Производство начнётся уже в этом году
Производство консервов из мяса и субпродуктов организует новый резидент территории опережающего развития «Забайкалье». Завод будет открыт в посёлке городского типа Холбон Шилкинского района Забайкальского края в 2022 году. Мощность производства составит 1300 банок в месяц.
- Ассортимент продукции будет достаточно широким. Это консервы из говядины, свинины, конины и баранины. также из субпродуктов – языки и паштеты. Продукция будет упаковываться в стеклянные банки. По сравнению с другими способами консервирования баночные консервы могут длительно храниться в обычных складских условиях. Их легко транспортировать и можно употреблять без дополнительной обработки, - сообщила руководитель ООО «Пекарни Коваль» Валентина Коваль.
Поставки тушеного мяса будут выполняться через торговые сети и розничные магазины. Завод также займётся прямыми продажами, продвигая продукцию через социальные сети и мессенджеры, проводя акции и применяя систему скидок. Около 20% производимых консервов планируется экспортировать, кроме того, рассматривается возможность поставок по госконтрактам.
По соглашению с единым институтом развития – корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики капитальные вложения в проект составят 680 тысяч рублей. Средства будут направлены на приобретение автоклава, морозильного ларя, пищевых и складских стеллажей, весов, упаковочного и прочего оборудования.
На сегодняшний день число реализуемых на ТОР «Забайкалье» проектов по соглашениям с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики достигло 38. Общий объём заявленных инвестиций превышает 201 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В ТОР «Забайкалье» построят завод мясных консервов
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Производство начнётся уже в этом году
Незаконная реклама на деревьях грозит штрафами
Байкальский банк Сбербанка предоставил 1 млрд рублей по льготной программе ФОТ 3.0
Экологический этикет внедряют в столице Бурятии
Аэропорт не смогли начать реконструировать вовремя
Они побывали на обеих ТЭЦ и в посёлке Стеклозавода
Авиакомпания «Аврора» разыгрывает билеты по новым направлениям
10,15 миллионов поездок в общественном транспорте совершили жители и гости столицы Бурятии с помощью безналичной оплаты в 2021 году
9 февраля туристы отправятся по льду Байкала на «Бирюсе»
Директор фирмы, строившей многоквартирный дом, злоупотребил полномочиями
Полёты начнутся в феврале
Таксопарк будет состоять из нескольких сотен автомобилей
Система переводов закроет их с 1 апреля
Байкальский банк Сбербанка сделал новое предложение региональному бизнесу, действующему в секторе «торговля»
Работодатели хотят, чтобы сотрудники отвечали в мессенджерах в течение 15 минут