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В ТОР «Забайкалье» построят завод мясных консервов

В ТОР «Забайкалье» построят завод мясных консервов
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Производство начнётся уже в этом году

Производство консервов из мяса и субпродуктов организует новый резидент территории опережающего развития «Забайкалье». Завод будет открыт в посёлке городского типа Холбон Шилкинского района Забайкальского края в 2022 году. Мощность производства составит 1300 банок в месяц.

- Ассортимент продукции будет достаточно широким. Это консервы из говядины, свинины, конины и баранины. также из субпродуктов – языки и паштеты. Продукция будет упаковываться в стеклянные банки. По сравнению с другими способами консервирования баночные консервы могут длительно храниться в обычных складских условиях. Их легко транспортировать и можно употреблять без дополнительной обработки, - сообщила руководитель ООО «Пекарни Коваль» Валентина Коваль.

Поставки тушеного мяса будут выполняться через торговые сети и розничные магазины. Завод также займётся прямыми продажами, продвигая продукцию через социальные сети и мессенджеры, проводя акции и применяя систему скидок. Около 20% производимых консервов планируется экспортировать, кроме того, рассматривается возможность поставок по госконтрактам.

По соглашению с единым институтом развития – корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики капитальные вложения в проект составят 680 тысяч рублей. Средства будут направлены на приобретение автоклава, морозильного ларя, пищевых и складских стеллажей, весов, упаковочного и прочего оборудования.

На сегодняшний день число реализуемых на ТОР «Забайкалье» проектов по соглашениям с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики достигло 38. Общий объём заявленных инвестиций превышает 201 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
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