Отели в Улан-Удэ снижают число пластика и отказываются от чайных пакетиков

Экологический этикет внедряют в столице Бурятии



Несколько лет назад специалисты Greenpeace подсчитали, что порядка 40% энергии в нашей стране расходуется впустую. Это и удар по экологии, и огромные суммы, которые платят как бизнес, так и частные лица.



Крупнейшие отели нашей республики, а также несколько кафе и ресторанов на собственном примере показывают, как одновременно беречь природу и деньги, что в условиях пандемии немаловажно не только для индустрии гостеприимства, - сообщает компания «Гранд Бурятия».



В отелях установили пурифайеры (аппарат для очистки воды), что позволило отказаться от воды в пластиковых бутылках, за счёт чего снизили количество пластиковых отходов почти на 1 тонну в год.



В санузлах отелей установили дозаторы для косметики (шампунь, гель для душа, мыло) вместо одноразовых флаконов. Также отели перешли на бесфосфатные моющие средства, установили урны для раздельного сбора мусора для гостей и арендаторов.



В ресторанах отказались от пластиковых трубочек и предлагают гостям бумажные, биоразлагаемые. Запустили в экспериментальном порядке эко-доставку блюд в многоразовой возвратной таре, а за счёт грантовых средств планируется запуск этого проекта на постоянной основе. Также заменили одноразовую упаковку ланч-боксов на бумажную. Перешли на заварной листовой чай и отказались от неэкологичных одноразовых чайных пакетиков.



Активно ведётся работа по экопросвещению персонала. Коллективы компаний ежегодно выезжают на экологические субботники.



