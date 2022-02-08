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Новые акционеры «ТГК-14» приехали в Улан-Удэ

Новые акционеры «ТГК-14» приехали в Улан-Удэ
Бизнес,  Фото:пресс-служба ПАО "ТГК-14"
Они побывали на обеих ТЭЦ и в посёлке Стеклозавода

7 февраля с рабочим визитом в Улан-Удэ приехали новые акционеры ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев и Виктор Мясник.

Сперва они побывали в посёлке Стеклозавод. Там в рамках концессионного соглашения планируется модернизация объектов теплоснабжения и подключение новых потребителей к Улан-Удэнской ТЭЦ-1. В перспективе подключить к централизованным сетям теплоснабжения частный сектор, что сейчас использует печное отопление.

Затем акционеры прибыли на Улан-Удэнскую ТЭЦ-2. Вместе с руководством ПАО «ТГК-14» они осмотрели основные производственные цеха станции, познакомились с работой специалистов на местах. Обсуждалась необходимость завершения строительства первой очереди станции.

На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 новые акционеры оценили ход восстановительных работ после декабрьской аварии, оставившей на несколько дней часть города без тепла и горячей воды. Сегодня станция несет нагрузку в соответствии с задаваемыми графиками. Полностью восстановлена работоспособность ячейки № 7, где произошло декабрьское возгорание.

- Мы сегодня провели осмотр производственных активов, принадлежащих ТГК-14, посетили котельную Стеклозавода. Сейчас нами рассматривается вопрос по переводу поселка на централизованное теплоснабжение под ТЭЦ который принадлежит ТГК-14. Это будет самый важный первый проект, который необходимо реализовать, - заявил Константин Люльчев. - Во-вторых, что касается ТЭЦ-2, нам необходимо решить вопрос о расширении и увеличении его мощности как с федеральными властями, так и с региональными.

- Мы, как собственники, готовы и будем рассматривать различные проекты для развития электро и теплоэнергетики в Республике Бурятия. Но для системного развития отрасли необходимо чёткое понимание планов развития республиканской столицы. При нормальной схеме теплоснабжения, мы сможем увидеть и оценить весь необходимый наш вклад в перспективу развития региона с привлечением инвестиций. Со своей стороны, мы рассчитываем на долгосрочное конструктивное взаимодействие с республикой и городом, - отметил Виктор Мясник.

Вечером состоялась встреча акционеров ПАО «ТГК-14» Константина Люльчева и Виктора Мясник с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

Сегодня, 8 февраля, акционеры побывали в Иволгинском дацане, где встретились с ширээтэ ламой Аюром Цырендылыковым и посетили Дворец Хамбо Ламы Этигэлова. Также они прошли с экскурсией по территории буддийского монастыря.

ТГК-14 уже многие годы является спонсором Иволгинского дацана, специалисты этой организации помогают с обслуживанием котельной Сангхи. Новые акционеры заверили руководство дацана, что и в дальнейшем будут продолжать помогать буддийскому храму.
ТГК-14

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