«Ты помнишь, как всё начиналось…»

Говоря откровенно, от конкуренции выигрывает покупатель. За его решение «борется» бизнес. Мы всегда готовы к здоровой конкуренции.





Сегодня мы крепко стоим на ногах, смело смотрим в будущее, мы молоды и энергичны, мы знаем планы развития «Титана». Что дальше? Идти только вперёд! Работать над собой, работать для наших покупателей и клиентов, на благо родной Бурятии.





Привычный и любимый магазинчик «у дома» или просторный супермаркет жизнерадостного зелёного цвета, расположенные во всех районах города Улан-Удэ и Бурятии, как и приветствующий над входом задорный Титанчик в неизменных чёрных очках стали для каждого из нас неотъемлемой и привычной частью повседневной жизни.Время быстротечно и вот в декабре 2020 года исполняется 25 лет со дня основания одной из крупнейших торговых сетей Бурятии – группы компаний «Титан». Сегодня компания включает в себя более 70 супермаркетов и магазинов разных форматов, собственное производство продуктов питания, современные оптовые базы и логистические центры, в коллективе трудятся более 4000 человек.О первых шагах, становлении и развитии, целях и планах редакции «Байкал-Daily» рассказал руководитель группы компаний «Титан» Вадим Бредний.- 7 декабря 1995 года был открыт наш мелкооптовый центр «Титан» в крошечном помещении завода «Экран» между «Октябрём» и «Элеватором». Мы арендовали небольшой кабинет, и наш прайс состоял из нескольких позиций: сгущёнка, тушёнка, макароны, рис, гречка, масло... В 1996-м подыскали помещение на КСК ЗММК. Перед открытием до 5 утра выкладывали товар: я с супругой Раисой Иннокентьевной, три грузчика и три человека, которые занимались отпиской товара. В первое время, когда не было компьютеров, все документы вели вручную. Потом взяли охранника – это был Владимир Соколов, в данное время он трудится директором по производствам группы компаний «Титан». Вот так и работали – 9 человек, 10 наименований товара на 60,5 «квадратах».Со временем наша торговая точка становилась всё более популярной среди горожан, и количество клиентов увеличивалось. В 1997 году у «Титана» появились оптовая база и офис по ул. Дзержинского, 1. Мы всегда старались предложить нашим клиентам свежий товар по хорошей цене, как первой необходимости: крупы, сахар, муку, так и дефицит: сгущенку, конфеты, газировку и другие.В 1998-м грянул экономический кризис. Что тут началось! Люди боялись потерять всё, боялись, что их сбережения за одну минуту превратятся в никому не нужные бумажки. Почувствовать, что больше нет стабильности – это страшно. Что творилось у нас?! Цены на продукты менялись буквально каждые полчаса. Приезжали покупатели, скупали по максимуму товар, уезжали, а уже через час приезжали вновь. То есть, единственное, что оставалось людям, это вложить куда-то деньги с максимальной выгодой, пока они не превратились в мусор. Сметали всё подчистую! Представляете, у нас даже опустели склады, нечего было продавать! Так, мешками скупали лавровый лист. Вот такая ситуация! Но мы прошли эту школу жизни!Далее открыли первый магазин, первую собственную базу, оптовые филиалы, первое пищевое производство… Розничный магазин появился как-то само собой. В процессе оптовой торговли всё чаще стала появляться «разбойка», так мы её называли. Проще говоря, некомплектная упаковка, вскрытая, например, для того, чтобы увезти товар на сертификацию, или, например, порвался мешок сахара. И куда девать такой товар? На опт уже не подходит. И мы решили продавать «разбойку» в розницу, штучно, и открыли магазинчик. Хотя магазином это вряд ли можно было назвать – небольшая комнатка, пару прилавков, несколько стеллажей. И народ начал к нам съезжаться со всего города. Бесконечные очереди в течение всего дня. И всё бы хорошо, но люди стали требовать ассортимент больше, чем тот, которым мы торговали. Так постепенно в ассортимент добавились хлеб, алкоголь, торты и другие продукты. Естественно, не стало хватать места. И, прежде чем открыть полноценный магазин на Дзержинского, 1, мы переезжали пять раз.- Всё это время мы изучали механизмы работы розничных магазинов, методом проб и ошибок, можно сказать, верили, что всё получится и, знаете, - получалось! Одно было явным сразу – спрос на розничные магазины был огромен. И так шаг за шагом, от ошибки к решению открыли 5 розничных магазинов, они пользовались колоссальным успехом у покупателей, хотя и были все прилавочного типа. Страх открывать магазин самообслуживания присутствовал. Но время берёт своё. Главное, сделать первый шаг! Если хочешь развития, невозможно стоять на месте. Именно огромное желание развиваться и давать людям лучшее привело нас к решению об открытии первого супермаркета.О! Это было эпохальное событие! Купили помещение, и началась грандиозная переделка. Ломали, красили, планировали, переставляли – это было что-то! И наряду с этим нам катастрофически не хватало знаний о том, как должен функционировать современный супермаркет от А до Я. Но отступать некуда, есть цель, и мы с Раисой Иннокентьевной и несколькими коллегами поехали в Иркутск, на разведку. Ходили, смотрели, в блокнотик записывали, зарисовывали, какие стеллажи удобнее, как работают кассы, изучали схемы расстановки товаров, старались подметить все тонкости и нюансы. И вот он – «Титан – Квартал»! Боже, как мы им гордились! Всех партнёров водили туда на экскурсию!Да, 25 лет назад мы не предполагали, каким точно будет «Титан». Но мы знали, что мы будем мощными и жизнеспособными. Потому я и назвал так фирму.- Когда я учился в Красноярском политехническом институте, проходил производственную практику на заводе «Красмаш». Особо ответственные узлы и детали изготавливались из титана. Работу с ним доверяли только опытным токарям. И расценки за обработку титана стоили в три раза дороже, чем за стальные заготовки. Каждый студент стремился на практике попасть на работу именно с этим металлом, и мне доверили работу с титаном.Я тогда понял, что этот металл особенный. И надёжный, и прочный, и лёгкий. Поэтому, когда мы с Раисой Иннокентьевной выбирали название фирмы, приняли решение в пользу Титана.- Сегодня «Титан» - группа компаний с супермаркетами, пищевыми предприятиями, логистическими центрами, автобазой с отлаженными бизнес-процессами, работающая на одну цель – чтобы наши покупатели, розничный и оптовый, получили качественные продукты и снова возвращались к нам.Главное для нас – это наши любимые покупатели! Ежедневно более 100 000 человек совершают покупки в «Титане». В первую очередь, мы увеличили сеть удобных магазинов «у дома». В 2010 году у нас было 40 магазинов в Бурятии, а сейчас работают 70 супермаркетов в Бурятии, Забайкальском крае и Иркутской области. За 5 лет мы зашли практически во все районы Бурятии, и наши сельчане совершают покупки в современных, уютных «Титанах».Развитие розницы невозможно без качественной логистики. В 2019 году мы запустили в работу логистический центр «Атлант», проект сложный, дорогостоящий. Но использование новых программных продуктов и современных технологий позволили заключить новые прямые контракты на поставку продуктов и обеспечили быструю сборку товаров для наших магазинов. А скорость в бизнесе очень важна!Мы начинали работу как оптовый центр. И спустя 25 лет это направление остаётся актуальным. Пять оптовых филиалов, работающих в городах Улан-Удэ, Гусиноозёрске и Кяхте, продолжают обслуживать более 800 оптовых клиентов, образовательные, медицинские и социальные учреждения. Автопарк «Титана», состоящий из 150 автомобилей, круглосуточно доставляет товары по Бурятии и соседним регионам.Как говорили в Советском Союзе, подводя итоги пятилетки, мы выполнили поставленные планы на «отлично»! А по-другому и не могло быть!- Конечно, мы обновляем наши магазины, торговое, кассовое и весовое оборудование. Покупатель это видит. Для увеличения скорости обслуживания модернизируем программное обеспечение, для удобства покупателей обновляем «навигацию», проводим «рестайлинг».Самостоятельным подразделением стал интернет-магазин со своим штатом, автомобилями доставки. Уверен, этот сегмент рынка будет расти быстрыми шагами. Федеральный магазин «Сбермаркет» выбрал своей площадкой гипермаркет «Мёд», что является показателем доверия к нашей сети.В юбилейный год мы осуществили наш долгожданный проект – современный, принципиально новый торгово-развлекательный центр «Мёд». Наша общая гордость, наше общее достижение, мечта, ставшая явью! Три этажа, 18 тысяч квадратных метров, огромная парковка на 700 автомобилей. Для наших покупателей работают ультрасовременный гипермаркет «Титан», торговая галерея, фудкорт. В ближайшие дни откроем самый большой в Бурятии фитнес-клуб «Sota Sport». После снятия ограничений свои двери распахнут детский игровой центр «Луна Парк» и парк виртуальных развлечений «Arena Space», аналогов которому нет в Сибири и на Дальнем Востоке.Во время командировок и работе на выставках берём на заметку новые направления в нашей отрасли. Сейчас рассматриваем проект по внедрению касс самообслуживания, а там недалеко и до магазина без персонала.Конечно, наше основное направление – развитие и рост сети удобных магазинов «Титан». На это направлена работа нашей команды. Но мы открыты новым, неожиданным проектам и идеям. И мы будем удивлять!- Так уж сложилось, что без кризисов нет развития. Мы же проходили разные периоды экономической жизни. Начиная с дефолта 1998 года, потом был 2008-й, 2015-й и вот теперь нынешний.Знаете, из каких-то негативных моментов мы старались извлекать правильные выводы, и дальнейшие изменения всегда шли на благо компании. Так и с экономическими кризисами, которых было немало. Любой кризис только укреплял компанию, коллектив, делал нас сильнее.При каждом кризисе появляются новые возможности. И мы развиваемся каждый год, открываем магазины, новые направления.Было бы, по крайней мере, неумно не учитывать глобальную экономическую ситуацию. Мы постоянно анализируем эффективность бизнеса и производств, проводим оптимизации бизнес-процессов, перераспределяем людские ресурсы и финансовые средства.За каждое направление у меня отвечают высококвалифицированные управленцы. Я очень дорожу своими сотрудниками. С ними любой кризис не проблема.- Знаете, я к этому нормально отношусь. По моему мнению, бизнесмен вправе выбирать. Любому бизнесу, начиная от мелкого ателье или парикмахерской до крупных холдингов, нужно не просто выживать, а обязательно развиваться, двигаться вперёд, предлагая клиентам новые товары и услуги. Бизнес-процессы нельзя останавливать. Если бизнес «уходит», значит, усиливается давление контрольно-надзорных органов в регионе, и у предпринимателей один путь – физический «уход» самого бизнеса или перерегистрация в другой регион.Тем более, это актуально сейчас – из-за пандемии и вызванных ею ограничений и многомесячных простоев целые отрасли находятся на грани закрытия.Что касается «Титана», то наш бизнес зарегистрирован в Бурятии. Все налоги и обязательные платежи уплачиваются также в Бурятии. Мы развиваемся и, соответственно, растут размеры уплачиваемых нами налогов и обязательных платежей в бюджеты различных уровней, как и заработная плата сотрудников.У кого-то может создаться впечатление, что у «Титана» развитие шло как по маслу – новые магазины, фабрики, заводы. На самом деле, это не так. Мы за 25 лет прошли тернистый путь – кризисы, «пристальное» внимание со стороны контрольно-надзорных органов. Было всё: многомесячные изнуряющие проверки, судебные заседания, выемки документов, штрафы.Но, что бы ни случалось, мы не привыкли пасовать перед трудностями – наша команда с честью выдержала испытания временем и готова к новым вызовам.- Этот процесс необратим, со временем дойдут они и до Бурятии. Конечно, мы готовимся к приходу федералов. Развиваем свою сеть, улучшаем качество сервиса, оптимизируем бизнес-процессы, уменьшаем издержки. Открыли свои полки для местных производителей, фермеров. Запустили кондитерское производство, на фабрике «Селенга» и рыбозаводе «Байкал» постоянно идёт модернизация производства, внедряются новинки.- На первые выборы депутатов в горсовет в 2009 году я пошёл осознанно, имея жизненный опыт и опыт управления бизнес-компанией. Чтобы быть нужным и полезным городу и горожанам, но не освобождая себя от работы руководителем «Титана».Честно, мне нравится быть нужным людям, каждому из своих избирателей. Нет лучше благодарности, когда к тебе подходят на улице люди и искренне говорят «спасибо»!Конечно, я вкладываю свои средства в округ. Но успешная работа на избирательном округе возможна лишь в совместной работе с властями города и республики. Результат такой работы на моём округе – новые детская поликлиника, дороги, детские и спортивные площадки, освещённые улицы.А что касается 24 часов в сутках, главное – уметь всё планировать, как сейчас говорят, важен рациональный тайм-менеджмент. Тогда времени хватит на всё.Конечно, если всё время проводить на работе, то тебя надолго не хватит. Для меня лучший отдых – находиться с семьёй, детьми, внуком. Так уж замечательно сложилось, что мы с супругой Раисой Иннокентьевной и на работе вместе. Любимая семья, работа, любимые хобби и увлечения, в моём случае - рыбалка, охота, занятия йогой и физкультурой, путешествия, общение с друзьями – всё должно быть гармонично!- Да, сегодня рыбалка и «Титан» – это, можно сказать, одно целое. Не было бы и «Байкальской рыбалки», если бы не моё увлечение. В своё время, в 2005 году, мы приурочили фестиваль к 10-летию «Титана» и задумывали его как некое корпоративное соревнование. Но «Байкальская рыбалка» с каждым годом становилась всё популярнее и масштабнее. Приятно видеть, что многие работники «Титана» узнали все прелести рыбалки и стали её заядлыми поклонниками.Сейчас можно смело говорить - «Байкальская рыбалка» стала узнаваема и почитаема не только в Бурятии, России, но и за рубежом. География участников давно вышла за пределы республики. На ежегодное соревнование приезжают участники и болельщики из многих регионов страны, Китая, Монголии и других иностранных государств.В 2014 году соревнования вошли в книгу Рекордов России как самая массовая подлёдная рыбалка страны, а в 2019 году превысили свой же рекорд. «Байкальская рыбалка» всегда проходит в красивейших местах Бурятии, чья природа сказочно красива, особенно её зимние пейзажи. Жители населённых пунктов, где проходит «Байкальская рыбалка», очень ждут наш фестиваль и с удовольствием в нём участвуют.Каждое соревнование по-настоящему зрелищно и неповторимо, ведь никогда невозможно предугадать, кому улыбнётся рыбацкая удача. Однако, мало кто знает, что такому грандиозному мероприятию предшествует масштабная подготовка: определение и подготовка местности, строительство рыбацкого городка, свет, звук, торговля, концертная программа и много чего ещё. Подготовка начинается за 6 месяцев до мероприятия.- Да, со временем приходит понимание: просто вести бизнес недостаточно. Необходимо развиваться самому и способствовать развитию окружающего сообщества, чувствовать и реализовывать свою социальную ответственность. Ведь благотворительность и меценатство испокон веков были почётной миссией предпринимательства в Улан-Удэ. Все мы помним – купцы Верхнеудинска строили на свои деньги и дарили городу театры, музеи, больницы, школы, церкви. На мой взгляд, любой бизнес построен, существует и, говоря откровенно, зарабатывает на обществе. Если судьбой дано реализовать свои возможности, то надо понимать, что успех зависит не только от тебя, но и людей, окружающих тебя. Поэтому на уровне подсознания у бизнесмена должно закладываться: надо не только брать, но еще и отдавать. Так будет справедливо, если можно сказать, так будет по-людски. Потому с первых дней в бизнесе я и Раиса Иннокентьевна решили, что будем направлять часть прибыли на социальные и благотворительные проекты. И следуем этому принципу все эти годы и будем продолжать помогать обществу.- Я горжусь сотрудниками группы компаний «Титан» - это сплочённая и результативная команда профессионалов, преданных работе. Они творческие, инициативные, стремящиеся к новым знаниям и вершинам, люди с внутренним «титановым» стержнем. И нас уже более 4000 единомышленников, объединённых миссией компании: «Добиваясь доверия и любви покупателей, мы строим наше будущее и делаем Республику сильнее и богаче!»Вместе мы воплощаем новые проекты, достигаем поставленных целей, преодолеваем трудности. Спасибо за труд! Желаю вам и вашим семьям счастья и здоровья!Отдельные слова благодарности мы говорим нашим партнёрам – покупателям, банкам, поставщикам, средствам массовой информации, всем, с кем мы работали в течение 25 лет! Этот наш совместный юбилей!