Художники покажут 2041 год в приложении Сбербанка

Стартует вторая серия проекта «Художники в Сбербанк Онлайн»
Сбербанк запускает вторую серию проекта «Художники в Сбербанк Онлайн», который позволяет персонализировать дизайн мобильного приложения Сбербанк Онлайн с помощью произведений искусства.
В рамках второй серии проекта специально для банка современные иллюстраторы создали картины на тему ближайшего будущего. Серия работ «2041» и одноименный набор приветственных заставок в мобильном приложении — это 15 высказываний художников о том, каким они видят мир через 21 год.
Набор приветственных заставок «2041» можно подключить в настройках профиля. После подключения на приветственном экране Сбербанк Онлайн будет появляться одна из картин набора, а в профиле — короткое описание каждой из них.
Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка:
«Проектом «2041» мы продолжили тему искусства в Сбербанк Онлайн и в этот раз заглянули в ближайшее будущее. Иллюстрации современных художников приятно удивили нас своим разнообразием и позитивным взглядом на мир. Надеемся, что этот проект получит такой же живой отклик у пользователей приложения».
Арт-куратором проекта выступило иллюстраторское агентство «Bang! Bang!», которое отвечало за выбор художников и целостность истории.
Юлия Синицына, директор иллюстраторского агентства «Bang! Bang!»:
«Мы выбрали 15 талантливых иллюстраторов, которые работают в принципиально разных стилях и имеют своё «авторское видение», не просили их предсказывать будущее, но дали свободу действий и направление. Проект «2041» транслирует современную визуальную культуру широкой аудитории, и мы благодарны Сбербанку за возможность показать, насколько развито иллюстраторское искусство в нашей стране!»
Первая серия проекта «Художники в Сбербанк Онлайн» стартовала в мае этого года в партнёрстве с Государственным Эрмитажем.
Справка
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.
Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Художники покажут 2041 год в приложении Сбербанка
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 21.08.2020
Стартует вторая серия проекта «Художники в Сбербанк Онлайн»
То, как «премировали» образцового работника, крайне возмутило людей
Большегруз остановили в Слюдянке
Пиццерия оформляется в «языковом стиле»
Составлены административные протоколы
В планах правительства открыть центры во всех районах до конца года
Этим займётся компания из Новосибирска на территории Тимлюйского шиферного завода
Новые условия получения скидки 0,3 процентных пункта на ставку по ипотеке
Теперь клиенты Сбербанка могут купить технику фирмы в кредит онлайн
Появились проекты решений по увеличению тарифа на проезд в маршрутках, трамваях и автобусах-экспрессах
На мастера погрузки составлен административный протокол
Роспотребнадзор опубликовал данные за полгода
Сперва суд обязал предприятие выпустить в Уду и Селенгу омуль
Бизнес, 18.08.2020
Предпринимателя оштрафовали
Бизнес, 18.08.2020
Также досмотрели 1,5 кг струи кабарги, экспортируемой в Гонконг