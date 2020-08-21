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Художники покажут 2041 год в приложении Сбербанка

Художники покажут 2041 год в приложении Сбербанка
Бизнес, 
Стартует вторая серия проекта «Художники в Сбербанк Онлайн»

Сбербанк запускает вторую серию проекта «Художники в Сбербанк Онлайн», который позволяет персонализировать дизайн мобильного приложения Сбербанк Онлайн с помощью произведений искусства.

В рамках второй серии проекта специально для банка современные иллюстраторы создали картины на тему ближайшего будущего. Серия работ «2041» и одноименный набор приветственных заставок в мобильном приложении — это 15 высказываний художников о том, каким они видят мир через 21 год.

Набор приветственных заставок «2041» можно подключить в настройках профиля. После подключения на приветственном экране Сбербанк Онлайн будет появляться одна из картин набора, а в профиле — короткое описание каждой из них.

Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка:
«Проектом «2041» мы продолжили тему искусства в Сбербанк Онлайн и в этот раз заглянули в ближайшее будущее. Иллюстрации современных художников приятно удивили нас своим разнообразием и позитивным взглядом на мир. Надеемся, что этот проект получит такой же живой отклик у пользователей приложения».

Арт-куратором проекта выступило иллюстраторское агентство «Bang! Bang!», которое отвечало за выбор художников и целостность истории.

Юлия Синицына, директор иллюстраторского агентства «Bang! Bang!»:
«Мы выбрали 15 талантливых иллюстраторов, которые работают в принципиально разных стилях и имеют своё «авторское видение», не просили их предсказывать будущее, но дали свободу действий и направление. Проект «2041» транслирует современную визуальную культуру широкой аудитории, и мы благодарны Сбербанку за возможность показать, насколько развито иллюстраторское искусство в нашей стране!»

Первая серия проекта «Художники в Сбербанк Онлайн» стартовала в мае этого года в партнёрстве с Государственным Эрмитажем.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. 
Сбербанк банки художники
 
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