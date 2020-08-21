Художники покажут 2041 год в приложении Сбербанка

Стартует вторая серия проекта «Художники в Сбербанк Онлайн»



Сбербанк запускает вторую серию проекта «Художники в Сбербанк Онлайн», который позволяет персонализировать дизайн мобильного приложения Сбербанк Онлайн с помощью произведений искусства.



В рамках второй серии проекта специально для банка современные иллюстраторы создали картины на тему ближайшего будущего. Серия работ «2041» и одноименный набор приветственных заставок в мобильном приложении — это 15 высказываний художников о том, каким они видят мир через 21 год.



Набор приветственных заставок «2041» можно подключить в настройках профиля. После подключения на приветственном экране Сбербанк Онлайн будет появляться одна из картин набора, а в профиле — короткое описание каждой из них.



Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка:

«Проектом «2041» мы продолжили тему искусства в Сбербанк Онлайн и в этот раз заглянули в ближайшее будущее. Иллюстрации современных художников приятно удивили нас своим разнообразием и позитивным взглядом на мир. Надеемся, что этот проект получит такой же живой отклик у пользователей приложения».



Арт-куратором проекта выступило иллюстраторское агентство «Bang! Bang!», которое отвечало за выбор художников и целостность истории.



Юлия Синицына, директор иллюстраторского агентства «Bang! Bang!»:

«Мы выбрали 15 талантливых иллюстраторов, которые работают в принципиально разных стилях и имеют своё «авторское видение», не просили их предсказывать будущее, но дали свободу действий и направление. Проект «2041» транслирует современную визуальную культуру широкой аудитории, и мы благодарны Сбербанку за возможность показать, насколько развито иллюстраторское искусство в нашей стране!»



Первая серия проекта «Художники в Сбербанк Онлайн» стартовала в мае этого года в партнёрстве с Государственным Эрмитажем.



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