Работникам «Улан-Удэстальмоста» выплатили миллионные долги по зарплате

Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ провела проверку исполнения трудового законодательства в ЗАО «Улан-Удэстальмост»



Установлено, что с ноября 2017 года по январь 2018 года предприятие не выплачивало 671 работнику заработную плату. Образовавшаяся задолженность превысила 34,9 млн. рублей.



По инициативе прокурора Железнодорожного района г. Улан-Удэ в отношении председателя ликвидационной комиссии ЗАО «Улан-Удэстальмост» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), которое направлено для рассмотрения в государственную инспекцию труда.



Также с целью восстановления нарушенных прав работников на вознаграждение за труд прокурор района внес представление председателю ликвидационной комиссии с требованием незамедлительного погашений задолженности по оплате труда, которое находится на рассмотрении, в интересах 31 работника обратился в суд с заявлениями о выдаче судебных приказов о выплате заработной платы.



Кроме того, прокуратура в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица по ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).



В настоящее время в результате принятых мер прокурорского реагирования работникам предприятия выплачена заработная плата за ноябрь, декабрь 2017 года в размере более 24 млн. рублей. Полное погашение долгов по зарплате находится на контроле прокуратуры республики, сообщает пресс-служба ведомства.

