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В Бурятии сгорел дом

В Бурятии сгорел дом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Обошлось без пострадавших

В селе Жемчуг Тункинского района Бурятии горел дом, сообщается в группе «Тунка-инфо. 24/7».

На момент прибытия пожарных строение горело изнутри. В результате он сгорел полностью. Обошлось без пострадавших.

Отмечается, что в ликвидации пожара принимали участие восемь человек и три единицы техники. 
пожар

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