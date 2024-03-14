В Бурятии сгорел дом

Обошлось без пострадавших



В селе Жемчуг Тункинского района Бурятии горел дом, сообщается в группе «Тунка-инфо. 24/7».



На момент прибытия пожарных строение горело изнутри. В результате он сгорел полностью. Обошлось без пострадавших.



Отмечается, что в ликвидации пожара принимали участие восемь человек и три единицы техники.

