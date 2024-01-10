В Иркутской области из-за погоды продлят режим повышенной готовности

В регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические явления



В Иркутской области будет продлён режим повышенной готовности. Такое решение принято на внеплановом заседании рабочей группы при областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.



– В связи с поступлением прогноза о неблагоприятных метеорологических явлениях на территории Иркутской области, обсудили готовность к работе в осложнённых условиях всех систем жизнеобеспечения региона: жилищно-коммунального хозяйства, в том числе электроснабжения, дорожно-транспортных подразделений. Даны поручения по организации бесперебойной работы служб и оперативного реагирования для устранения возникающих нарушений, – отметил первый заместитель губернатора региона Роман Колесов.



Энергоснабжающим организациям рекомендовано увеличить количество персонала для работы в колл-центрах для оперативного реагирования на возникающие технологические нарушения.



По информации начальника Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Азата Насырова, в период с 10 по 12 января 2024 года по области ожидается неустойчивая погода: 10 января – усиление ветра ночью и утром до 15-20 м/с в западных и северо-западных районах (Тайшетский, Братский), снегопады, наиболее значительные в Слюдянском и Качугском районах, ветер до 15 м/с днём в центральных, южных, верхнеленских и северных районах; 11 января – слабый снег и низкий температурный фон; 12 января – вновь снегопады и усиление ветра до 15-20 м/с в западных, центральных и южных районах. Температура ночью: -14,-19 ℃, при прояснении -24,-29℃, 11-12 января по северу до -34,-40℃; температура днём: -8,-13℃, по северу до -25,-30℃, в западных районах 12 января – повышение до -1,-6℃.



В Иркутске 10 января ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, днём порывы до 14 м/с, температура ночью: до -13℃, днём: -8,-10℃. Переменная область и преимущественно без осадков будет в областном центре 11 января, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью: до -26℃, днём: -9,-11℃. Переменная облачность, без осадков, юго-восточный ветер 4-9 м/с ожидается ночью 12 января, температура составит -14,-16℃, днём облачно, небольшой снег, ветер северо-западный 8-13 м/с, позёмок, температура около -5℃.



Начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области Сергей Малинкин доложил, что ведомство продолжает контроль за складывающейся обстановкой. При центре энергоресурсосбережения министерства круглосуточно работает дежурная служба по сбору информации о произошедших технологических нарушениях (авариях) на территории региона для принятия управленческих решений по их ликвидации. В оперативной готовности к реагированию на нештатные ситуации находятся 493 бригады ресурсоснабжающих организаций общей численностью более двух тысяч человек.



Главный инженер ПАО «Иркутская электросетевая компания» Юрий Терских сообщил, что сформированы аварийно-восстановительные бригады, организован дополнительный резерв бригад на случай необходимости усиления. Подготовлены автономные резервные источники.



По данным генерального директора ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Александра Афиногенова, для поведения аварийно-восстановительных работ сформировано 49 аварийных бригад, подготовлены 106 единиц техники и резервные источники электроснабжения. В круглосуточном режиме работает контакт-центр.



- В связи с тем, что, согласно анализу электросетевой компании, более 60 % обращений граждан вызваны отключением автоматикой из-за превышения ими договорной нагрузки, энергоснабжающие организации призывают жителей придерживаться договорных величин нагрузки, что позволит аварийным бригадам сразу выезжать на реальные аварийные участки и сократит время восстановления нарушений электроснабжения, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



