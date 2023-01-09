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Житель Бурятии едва не спалил дом, бросив сигарету с балкона

Житель Бурятии едва не спалил дом, бросив сигарету с балкона
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Курильщик сам вызвал пожарных

8 января в Бурятии пожарные ликвидировали два пожара в жилых домах, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Первое возгорание произошло днём в двухквартирном доме на улице Комсомольская в селе Торы Тункинского района. На момент прибытия пожарных в нежилой квартире было задымление. Открытый огонь пожарные ликвидировали за две минуты.

В нежилой квартире огонь повредил личные вещи. Благодаря оперативной работе пожарных распространения огня на жилую квартиру допущено не было. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.



Вечером произошёл пожар на первом этаже в двухэтажном 12-квартирном доме по улице Минская в посёлке Таксимо.

На момент прибытия пожарных горела завалинка. Открытый огонь пожарные ликвидировали за три минуты. Огонь повредил утеплитель с наружной стороны дома на площади 4 кв. м. Распространения огня на квартиры не допущено.

По предварительным данным, виновником пожара стал хозяин квартиры на втором этаже. Он курил на балконе, а непотушенную сигарету выкинул на улицу. Окурок попал в утеплитель. Мужчина первым почувствовал запах дыма, после чего вызвал пожарных.


пожар

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