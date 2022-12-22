Забайкальца осудили на 18 лет за надругательство над дочерью знакомого

Мужчина воспользовался беспомощностью девочки



59-летний житель Забайкальского края отправится на 18 лет в колонию за надругательство над девочкой. Он признан виновным в совершении двух преступлений по статье «Насильственные действия сексуального характера».



- Подсудимый совершал действия сексуального характера в отношении дочери своего знакомого, которая не достигла 14-летнего возраста. Мужчина использовал беспомощное в силу возраста состояние девочки, которая не могла оценивать характер производимых с нею действий и препятствовать их совершению, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.



Это преступление сотрудники правоохранительных органов выявили в ходе расследования другого уголовного дела.



Суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

