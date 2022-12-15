ДТП произошло в Тункинском районе
Вчера, 14 декабря, в Тункинском районе Бурятии пожилой водитель автомобиля «Ниссан Террано» сбил лошадь.
- В 18 часов 74-летний «Ниссан Террано», следуя со стороны села Култук в направлении посёлка Монды, совершил наезд на лошадь. В результате ДТП у водителя диагностированы множественные ушибы и ссадины лица, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 22 ноября в Иволгинском районе автобус, следовавший с туристами из Монголии, сбил лошадь с жеребёнком.
В Бурятии пожилой водитель «Ниссана» сбил лошадь
Происшествия, Фото:
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