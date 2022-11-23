Никто из пассажиров чудом не пострадал
ДТП произошло вечером 22 ноября в Иволгинском районе, около села Иволгинск. Автобус Kia, следовавший из Монголии, сбил лошадь с жеребёнком.
Случилось всё около 18:10 на 9-м километре трассы «Улан-Удэ – Кяхта». Животные, по предварительным данным, погибли. Никто из пассажиров не пострадал. Судя по фото с места ДТП, автобус получил серьёзные механические повреждения.
Всего в салоне автобуса в момент аварии находилось 29 человек. Все они – граждане России. Водитель транспортного средства был трезв, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии туристический автобус насмерть сбил лошадь с жеребёнком
Происшествия, Фото:
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