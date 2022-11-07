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Жителя Иркутской области отправили в колонию за убийство и разбой

Жителя Иркутской области отправили в колонию за убийство и разбой
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Молодой человек убил пенсионера и угрожал расправой его сожительнице

Собранные следственным отделом по городу Усолье-Сибирское СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении

22-летний житель Иркутской области признан виновным по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью» и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Следствием и судом установлено, что 10 января молодой человек, находясь на территории частного жилого дома, расположенного на улице Луговой в городе Усолье-Сибирское, убил 66-летнего мужчину. Кроме того, он связал скотчем сожительницу погибшего, и угрожая ей ножом, требовал деньги и ювелирные изделия. Похитив из дома имущество, молодой человек скрылся с места преступления.

По горячим следам сотрудники полиции установили местоположение подозреваемого и задержали его. Известно, что молодой человек снимал в аренду летнюю кухню на территории указанного дома. Ранее он уже трижды был судим за имущественные преступления.

- Приговором суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. 
Иркутская область убийство разбойное нападение

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