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В Иркутске главного инженера стройфирмы будут судить за гибель рабочего

В Иркутске главного инженера стройфирмы будут судить за гибель рабочего
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Работника насмерть завалило грунтом

В Иркутске Главный инженер строительной организации предстанет перед судом за гибель 42-летнего рабочего. Мужчина обвиняется по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Трагедия произошла в апреле. Во время реконструкции сети канализации около дома № 106 по улице Полярная в Иркутске произошёл обвал грунта. В результате 42-летний работник подрядной организации скончался на месте происшествия.

Следователи СК установили, что главный инженер подрядной организации допустил нарушения по соблюдению работниками правил безопасности.

- В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Подсудимому может грозить наказание до пяти лет лишения свободы.
нарушение правил безопасности суд

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