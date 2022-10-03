В Иркутске главного инженера стройфирмы будут судить за гибель рабочего

Работника насмерть завалило грунтом



В Иркутске Главный инженер строительной организации предстанет перед судом за гибель 42-летнего рабочего. Мужчина обвиняется по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».



Трагедия произошла в апреле. Во время реконструкции сети канализации около дома № 106 по улице Полярная в Иркутске произошёл обвал грунта. В результате 42-летний работник подрядной организации скончался на месте происшествия.



Следователи СК установили, что главный инженер подрядной организации допустил нарушения по соблюдению работниками правил безопасности.



- В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



Подсудимому может грозить наказание до пяти лет лишения свободы.

