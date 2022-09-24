Авария произошла на федеральной трассе
На федеральной автотрассе произошло ДТП.
23 сентября около 17.30 на 543 км трассы Р-258 в районе реки Тугнуй водитель грузового микрофургона «Фиат Дукато» не справился с управлением и съехал в речку. Об этом сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7» со ссылкой на данные ЕДДС района и ОМВД района.
Водитель не пострадал, был пристёгнут.
В Бурятии фургон съехал в реку
Происшествия, Фото:
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