24 сентября

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В Бурятии фургон съехал в реку

В Бурятии фургон съехал в реку
Происшествия,  Фото:группа «Мухоршибирь-инфо.24/7»
Авария произошла на федеральной трассе

На федеральной автотрассе произошло ДТП.

23 сентября около 17.30 на 543 км трассы Р-258 в районе реки Тугнуй водитель грузового микрофургона «Фиат Дукато» не справился с управлением и съехал в речку. Об этом сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7» со ссылкой на данные ЕДДС района и ОМВД района.

Водитель не пострадал, был пристёгнут.



ДТП

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