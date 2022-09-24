В Бурятии фургон съехал в реку

Авария произошла на федеральной трассе



На федеральной автотрассе произошло ДТП.



23 сентября около 17.30 на 543 км трассы Р-258 в районе реки Тугнуй водитель грузового микрофургона «Фиат Дукато» не справился с управлением и съехал в речку. Об этом сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7» со ссылкой на данные ЕДДС района и ОМВД района.



Водитель не пострадал, был пристёгнут.







