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Иркутская область готовится к пожароопасному периоду 2023 года

Иркутская область готовится к пожароопасному периоду 2023 года
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Обновлено 79 минерализованных полос

В Иркутской области уже проводятся профилактические мероприятия по подготовке населённых пунктов к пожароопасному периоду 2023 года. На сегодняшний день в регионе создано и обновлено 79 минерализованных полос общей протяжённостью 166 км. Только за прошедшие сутки оборудовано 36 км минерализованных полос. Наиболее активно такая работа ведётся в Баяндаевском районе.

Также силами администраций муниципальных образований очищено от сухой растительности и мусора около 470 га подведомственной территории. Накануне площадь скошенной сухой растительности и убранного горючего мусора составила 81 га. Самые большие площади – в границах города Братска. Здесь с нарастающим итогом расчищено более 206 га.

- В администрациях муниципальных образований проведены заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которые спланировали мероприятия и определили их масштабы. Основное условие подготовительного этапа - это заблаговременность. Превентивная работа направлена на снижение рисков возникновения возгораний в черте населённых пунктов, природных пожаров и минимизацию их последствий, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

В ближайшее время эта работа продолжится. Собственникам земель, придомовой территории, дачных участков также необходимо обеспечить пожарную безопасность. В этом году органами местного самоуправления составлено 865 протоколов за несанкционированные свалки, в том числе на придомовой территории. Выявлено 367 мест захламления горючими отходами и мусором, выявлено 260 нарушений по запрету использования открытого огня.

Комплекс профилактических мероприятий, проводимых муниципалитетами, находится на контроле Главного управления МЧС России по Иркутской области.

Иркутская область

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