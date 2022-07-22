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В Улан-Удэ пьяный водитель маршрутки устроил ДТП и скрылся

В Улан-Удэ пьяный водитель маршрутки устроил ДТП и скрылся
Происшествия,  Фото:t.me/artykovbatyr
Вскоре автомобилиста задержали

Сегодня, 22 июля, в Улан-Удэ пьяный водитель микроавтобуса устроил ДТП и скрылся. Об этом рассказал в соцсетях аварийный комиссар Батыр Артыков. Информацию «Байкал-Daily» подтвердили в УГИБДД по Бурятии.

Автоавария произошла около 12:15 вблизи остановки «10 км», на повороте к школе №54, пояснил Батыр Артыков.

Установлено, что водитель микроавтобуса «Фиат Дукато» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Аллион», после чего с места ДТП скрылся.

Однако вскоре водителя задержали в посёлке Исток на улице Центральная. Результат освидетельствования водителя микроавтобуса составил 1.04 мг/л алкоголя, уточнили в Госавтоинспекции. 

Отметим, водитель ехал не по маршруту, пассажиров в салоне не было.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранним утром 21 июля в районе Истока пьяный водитель автомобиля «Ока» врезался в «Тойоту Камри». Пострадали виновник аварии и его пассажир, который тоже был нетрезв.


ДТП алкогольное опьянение

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