Отечественная машина перевернулась от столкновения с иномаркой
Сегодня, 21 июля, около семи часов утра в пригороде Улан-Удэ произошло ДТП. Автоаварию устроил пьяный водитель автомобиля «Ока».
- 54-летний водитель автомобиля «Ока», следуя со стороны посёлка Исток в направлении посёлка Сужа, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Камри». После чего «Ока» опрокинулась, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель и 59-летний пассажир отечественного автомобиля получили травмы различной степени тяжести.
В Госавтоинспекции отметили, что оба были в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщал «Байкал-Daily», за вчерашний день в Бурятии было зарегистрировано 33 аварии с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе ДТП с пострадавшим. Травму головы получил 45-летний мужчина, опрокинувшийся на мотоцикле «Урал». Выяснилось, что у мотоциклиста нет водительских прав.
В пригороде Улан-Удэ в ДТП пострадали пьяные водитель и пассажир «Оки»
Происшествия, Фото:
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