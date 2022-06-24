50-летний улан-удэнец устроил опийный наркопритон













Сотрудники управления наркоконтроля МВД Бурятии накрыли опийный наркопритон в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Наркопритон устроил 50-летний местный житель в своей квартире.- Установлено, что 50-летний местный житель с апреля по июнь систематически предоставлял своим знакомым квартиру для употребления наркотических средств опийной группы. Приятели обеспечивали его деньгами для покупки сырья, необходимого для приготовления ацетилированного опия. Мужчина изготавливал наркотическое средство, после чего употреблял вместе с «товарищами», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Полицейские с поличным задержали владельца квартиры и двух его друзей. Освидетельствование показало, что все трое употребляли запрещённые вещества. В связи с этим они привлечены к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ.Из квартиры изъяты шприцы со следами наркотика, бутылки из-под растворителя и аммиака, пакет с отработанным сырьём, посуда и плитка, использовавшиеся при варке наркотиков.Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности около 20 лет назад. Сейчас он подрабатывает в сфере строительства.Возбуждено уголовное дело по статье об организации и содержании наркопритонов. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы на срок до четырёх лет. Следствие продолжается.