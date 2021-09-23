Житель Братска из неприязни к знакомому пытался сжечь его машину





Сотрудники уголовного розыска в Братске раскрыли поджог автомобиля, совершённый в конце лета, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.Ночью 31 августа во дворе дома по улице Погодаева загорелся автомобиль «Волга».Приехавшие на место оперативники рядом с машиной обнаружили ёмкость с остатками горючей жидкости. Камера наружного наблюдения, установленная на фасаде дома, зафиксировала действия поджигателя.Недавно сыщики задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний знакомый владельца машины. В отделе полиции мужчина сознался в содеянном. По одной из версий, вероятным мотивом поджога стала личная неприязнь задержанного к владельцу «Волги».Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.