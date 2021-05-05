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В Селенгинском районе Бурятии ночью горела баня

В Селенгинском районе Бурятии ночью горела баня
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожар был ликвидирован за 12 минут

В ночь с 4 на 5 мая в селе Гусиное Озеро Селенгинского района Бурятии произошло загорание бани. На момент прибытия пожарных 9-го Селенгинского отряда ГПС РБ строение горело изнутри.

В тушении пожара принимали участие и местные жители. Совместными усилиями открытое горение было ликвидировано за 12 минут. В результате пожара огнём изнутри повреждена баня на площади 9 кв. м. Предположительно, причиной пожара могло послужить неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

Напомним, что в Бурятии ожидаются неблагоприятные погодные условия. В связи с этим подразделения пожарной охраны перешли на усиленный режим работы. Так, для обеспечения безопасности, вблизи некоторых населённых пунктов районов республики выставлены посты государственной противопожарной службы РБ. Резервные караулы пожарной охраны приведены в готовность.

К обычному режиму работы пожарные подразделения вернутся после прохождения неблагоприятных метеоявлений, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Селенгинский район Бурятия пожар
 
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