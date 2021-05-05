Пожар был ликвидирован за 12 минут
В ночь с 4 на 5 мая в селе Гусиное Озеро Селенгинского района Бурятии произошло загорание бани. На момент прибытия пожарных 9-го Селенгинского отряда ГПС РБ строение горело изнутри.
В тушении пожара принимали участие и местные жители. Совместными усилиями открытое горение было ликвидировано за 12 минут. В результате пожара огнём изнутри повреждена баня на площади 9 кв. м. Предположительно, причиной пожара могло послужить неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.
Напомним, что в Бурятии ожидаются неблагоприятные погодные условия. В связи с этим подразделения пожарной охраны перешли на усиленный режим работы. Так, для обеспечения безопасности, вблизи некоторых населённых пунктов районов республики выставлены посты государственной противопожарной службы РБ. Резервные караулы пожарной охраны приведены в готовность.
К обычному режиму работы пожарные подразделения вернутся после прохождения неблагоприятных метеоявлений, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
В Селенгинском районе Бурятии ночью горела баня
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 05.05.2021
Женщина госпитализирована в Слюдянскую ЦРБ
Происшествия, 05.05.2021
От огня пострадала территория площадью около 20 гектаров
Остальных членов группы нашли в 10 метрах от места гибели первого мужчины
Незаконную торговлю вели граждане КНР
Преступление произошло в Пасху
Хоринские полицейские раскрыли угон трактора с территории пилорамы
Информация о том, что красноярцы совершали восхождение на вершину без регистрации, не подтвердилась
У потерпевших и подозреваемых произошёл конфликт около продуктового магазина
Злоумышленник обещал за помощь матери вознаграждение
Местонахождение ещё двух человек остаётся неизвестным
Злоумышленник представился сотрудником прокуратуры
Женщина, не уступившая дорогу транспортному средству, выплатила свыше 100 тысяч рублей ущерба
Кресло он продал своей знакомой
Как оказалось, обнаружили горящий дом в Мухоршибири студенты колледжа
Также он не вернул другу телефон и сдал гаджет в скупку