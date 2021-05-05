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Синоптики прогнозируют ухудшение погоды по югу Бурятии

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды по югу Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ожидается усиление ветра до 25-28 м/с

По данным Бурятского гидрометцентра, в республике ожидается ухудшение погоды. 5 мая в ближайшие 4-6 часов местами по южной половине Бурятии синоптики прогнозируют очень сильный ветер до 25-28 м/с.

Как сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ, всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, рекомендуется провести мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения:
- провести инструктаж дежурных и диспетчерских служб;
- проверить готовность техники и личного состава для работы в неблагоприятных условиях;
- обеспечить оперативное реагирование сил и средств, участвующих в ликвидации аварий на сетях тепло-, электро- и водоснабжения.

Подрядные организации, задействованные в работах по содержанию федеральных автодорог Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита, А-333 Култук – Монды – граница с Монголией, А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией переведены в режим повышенной готовности. В период непогоды мобилизовано 80 единиц спецтехники: комбинированные дорожные машины (КДМ), грейдеры, тракторы, малая механизация для локальной очистки и патрульные машины. За ситуацией на дорогах круглосуточно следит диспетчерская служба, сообщает управление федеральных автодорог «Южный Байкал».
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