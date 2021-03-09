В Улан-Удэ оштрафовали инвалида-наркомана

Происшествия, Фото: из архива

Мужчину с «синтетикой» задержали полицейские



26 декабря 2020 года улан-удэнец решил приобрести синтетический наркотик для личного употребления. Для этого он прибыл в Октябрьский район, где была спрятана закладка.



Чуть позже полицейские задержали мужчину в подземном переходе за совершение административного правонарушения.



- Сотрудник полиции в ходе личного досмотра обнаружил и изъял прозрачный полимерный пакет с веществом, которой является производным наркотического средства, массой 0,2790 гр., что является значительным размером, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда.



Суд квалифицировал действия мужчины как незаконное приобретение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере.



В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, оказание помощи своему маленькому ребёнку, болезненное состояние здоровья, его 3 группу инвалидности, посредственную характеристику по месту жительства. Отягчающих обстоятельств не установлено.



Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей с рассрочкой выплаты штрафа на срок два месяца равными частями по пять тысяч рублей ежемесячно.



Приговор не вступил в законную силу.

