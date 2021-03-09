Мужчину с «синтетикой» задержали полицейские
26 декабря 2020 года улан-удэнец решил приобрести синтетический наркотик для личного употребления. Для этого он прибыл в Октябрьский район, где была спрятана закладка.
Чуть позже полицейские задержали мужчину в подземном переходе за совершение административного правонарушения.
- Сотрудник полиции в ходе личного досмотра обнаружил и изъял прозрачный полимерный пакет с веществом, которой является производным наркотического средства, массой 0,2790 гр., что является значительным размером, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда.
Суд квалифицировал действия мужчины как незаконное приобретение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере.
В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, оказание помощи своему маленькому ребёнку, болезненное состояние здоровья, его 3 группу инвалидности, посредственную характеристику по месту жительства. Отягчающих обстоятельств не установлено.
Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей с рассрочкой выплаты штрафа на срок два месяца равными частями по пять тысяч рублей ежемесячно.
Приговор не вступил в законную силу.
В Улан-Удэ оштрафовали инвалида-наркомана
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он собрал наркотик в поле
Мужчину с «синтетикой» задержали полицейские
От слова «озеро» осталось только три буквы
В первый женщине удалось обокрасть магазин, и она вновь пошла на кражу
Обрезки профлиста оказались в сугробе
Мужчина выплатил компенсацию только под угрозой лишения водительских прав
Водитель «Тойоты» устроил аварию, потеряв управление на гололёде. ВИДЕО
Оба водителя получили травмы
Личности живодёров установлены
Ущерб составил почти три тысячи рублей
Инцидент произошёл на станции Голубые Ели
ДТП произошло возле АЗС
Следствие разбирается в происшествии
Пожар произошёл утром
«Тойота» затонула в 15 метрах от берега