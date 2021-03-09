 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 марта

08 марта

Популярное

В Улан-Удэ оштрафовали инвалида-наркомана

В Улан-Удэ оштрафовали инвалида-наркомана
Происшествия,  Фото:из архива
Мужчину с «синтетикой» задержали полицейские

26 декабря 2020 года улан-удэнец решил приобрести синтетический наркотик для личного употребления. Для этого он прибыл в Октябрьский район, где была спрятана закладка.

Чуть позже полицейские задержали мужчину в подземном переходе за совершение административного правонарушения.

- Сотрудник полиции в ходе личного досмотра обнаружил и изъял прозрачный полимерный пакет с веществом, которой является производным наркотического средства, массой 0,2790 гр., что является значительным размером, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда.

Суд квалифицировал действия мужчины как незаконное приобретение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, оказание помощи своему маленькому ребёнку, болезненное состояние здоровья, его 3 группу инвалидности, посредственную характеристику по месту жительства. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей с рассрочкой выплаты штрафа на срок два месяца равными частями по пять тысяч рублей ежемесячно.

Приговор не вступил в законную силу.
штраф наркотики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ оштрафовали инвалида-наркомана
В Улан-Удэ оштрафовали инвалида-наркомана
Происшествия, 09.03.2021
Мужчину с «синтетикой» задержали полицейские
На Байкале вандалы сломали фразу изо льда
На Байкале вандалы сломали фразу изо льда
Происшествия, 09.03.2021
От слова «озеро» осталось только три буквы
В Улан-Удэ пенсионерка воровала из магазина бытовой техники
В Улан-Удэ пенсионерка воровала из магазина бытовой техники
Происшествия, 09.03.2021
В первый женщине удалось обокрасть магазин, и она вновь пошла на кражу
В Бурятии с виновника ДТП взыскали 700 тысяч
В Бурятии с виновника ДТП взыскали 700 тысяч
Происшествия, 09.03.2021
Мужчина выплатил компенсацию только под угрозой лишения водительских прав
В центре Улан-Удэ в ДТП пострадала 4-летняя девочка
В центре Улан-Удэ в ДТП пострадала 4-летняя девочка
Происшествия, 09.03.2021
Водитель «Тойоты» устроил аварию, потеряв управление на гололёде. ВИДЕО
В Улан-Удэ пьяный водитель устроил ДТП
В Улан-Удэ пьяный водитель устроил ДТП
Происшествия, 09.03.2021
Оба водителя получили травмы
Житель Бурятии хотел поживиться мясом, а украл потроха
Житель Бурятии хотел поживиться мясом, а украл потроха
Происшествия, 08.03.2021
Ущерб составил почти три тысячи рублей
В Иркутской области дети обкидали поезд камнями
В Иркутской области дети обкидали поезд камнями
Происшествия, 08.03.2021
Инцидент произошёл на станции Голубые Ели
В Улан-Удэ мужчина погиб, выпав с балкона
В Улан-Удэ мужчина погиб, выпав с балкона
Происшествия, 07.03.2021
Следствие разбирается в происшествии
На Байкале ушёл под лёд автомобиль
На Байкале ушёл под лёд автомобиль
Происшествия, 07.03.2021
«Тойота» затонула в 15 метрах от берега

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^