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Улан-удэнец стал вором, найдя телефон без пароля в сауне

Улан-удэнец стал вором, найдя телефон без пароля в сауне
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Владелец телефона забыл его в сауне, так как был пьян

У жителя Иволгинского района Бурятии с банковского счёта начали пропадать деньги. В общей сложности на другую карту было переведено более 15 тысяч рублей. 36-летний мужчина обратился в полицию, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Выяснилось, что 18 сентября мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, забыл свой сотовый телефон в сауне в Улан-Удэ. Позже туда пришёл молодой человек и забрал гаджет. Воспользовавшись тем, что сотовый телефон не заблокирован паролем, он перевёл деньги на счёт родственников.

21-летнего парня задержали полицейские. Молодой человек уже был судим.

- Нашёл телефон, по дороге домой увидел то, что он не заблокирован, пароля на нём нет. Увидел смску от «900». Перевёл деньги, 1200 перевёл и 3430. Остальные потом чуть позже перевёл на другую карту. В содеянном раскаиваюсь, вину признаю, - рассказал задержанный на допросе.

Сотовый телефон он продал случайному знакомому, а деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Отметим, в ходе следствия подозреваемый возместил ущерб от перевода денег.


кража
 
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