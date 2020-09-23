Улан-удэнец стал вором, найдя телефон без пароля в сауне

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Владелец телефона забыл его в сауне, так как был пьян



У жителя Иволгинского района Бурятии с банковского счёта начали пропадать деньги. В общей сложности на другую карту было переведено более 15 тысяч рублей. 36-летний мужчина обратился в полицию, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Выяснилось, что 18 сентября мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, забыл свой сотовый телефон в сауне в Улан-Удэ. Позже туда пришёл молодой человек и забрал гаджет. Воспользовавшись тем, что сотовый телефон не заблокирован паролем, он перевёл деньги на счёт родственников.



21-летнего парня задержали полицейские. Молодой человек уже был судим.



- Нашёл телефон, по дороге домой увидел то, что он не заблокирован, пароля на нём нет. Увидел смску от «900». Перевёл деньги, 1200 перевёл и 3430. Остальные потом чуть позже перевёл на другую карту. В содеянном раскаиваюсь, вину признаю, - рассказал задержанный на допросе.



Сотовый телефон он продал случайному знакомому, а деньги потратил на личные нужды.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Отметим, в ходе следствия подозреваемый возместил ущерб от перевода денег.





