 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 Июля

30 Июля

Популярное

В центре Улан-Удэ 14-летний мальчик убежал с чужим телефоном

В центре Улан-Удэ 14-летний мальчик убежал с чужим телефоном
Происшествия, 
Подросток попросил позвонить, отошёл в сторону и убежал

В Улан-Удэ в полицию с заявлением о грабеже обратился горожанин, который сообщил, что неизвестный открыто похитил его сотовый телефон. Ущерб составил 65 тысяч рублей.

Полицейские установили и задержали подозреваемого – 14-летнего подростка.

Установлено, что мальчик, прогуливаясь по театральной площади вместе со знакомым, подошел к мужчине, сидящему на лавочке, и попросил мобильный телефон, чтобы позвонить домой. Горожанин дал мобильный незнакомому парню, однако несовершеннолетний, отойдя в сторонку, убежал.

Телефон он передал своему знакомому, который его продал - вырученные деньги были потрачены на личные нужды.

Молодой человек ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение аналогичного противоправного деяния, состоит на учете в ПДН. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Ведется следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
грабеж
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В центре Улан-Удэ 14-летний мальчик убежал с чужим телефоном
В центре Улан-Удэ 14-летний мальчик убежал с чужим телефоном
Происшествия, 31.07.2020
Подросток попросил позвонить, отошёл в сторону и убежал
В Бурятии 12-й день ищут пропавший Ан-2
В Бурятии 12-й день ищут пропавший Ан-2
Происшествия, 31.07.2020
Полсотни человек ищут самолёт и с земли, и с воздуха
В Бурятии из Гусиного озера подняли тело утонувшего
В Бурятии из Гусиного озера подняли тело утонувшего
Происшествия, 31.07.2020
Поиски утонувшего рыбака велись почти неделю
Двое забайкальцев угнали «Жигули» и бросили, когда кончился бензин
Двое забайкальцев угнали «Жигули» и бросили, когда кончился бензин
Происшествия, 31.07.2020
Они хотели добраться на машине до другого района
Житель Бурятии незаконно выловил 20 омулей
Житель Бурятии незаконно выловил 20 омулей
Происшествия, 31.07.2020
Ущерб составил 72 тысячи рублей
Больного коронавирусом в Бурятии отправили лечиться принудительно
Больного коронавирусом в Бурятии отправили лечиться принудительно
Происшествия, 31.07.2020
Подобный иск в Северобайкальске рассмотрели впервые
Жителя Бурятии убило молнией на крыше дацана
Жителя Бурятии убило молнией на крыше дацана
Происшествия, 31.07.2020
Молния ударила сразу в двух мужчин
Сбежавшего из обсерватора жителя Бурятии оштрафовали
Сбежавшего из обсерватора жителя Бурятии оштрафовали
Происшествия, 31.07.2020
Мужчина сбежал на следующий день изоляции
В Бурятии «Лэнд Крузер» столкнулся с мотоциклом
В Бурятии «Лэнд Крузер» столкнулся с мотоциклом
Происшествия, 31.07.2020
ДТП произошло при выезде с парковки
В Бурятии коронавирусом заболели ещё 42 человека
В Бурятии коронавирусом заболели ещё 42 человека
Происшествия, 31.07.2020
Накануне заболевших COVID-19  оказалось больше, чем выздоровевших

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^