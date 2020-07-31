В центре Улан-Удэ 14-летний мальчик убежал с чужим телефоном

Подросток попросил позвонить, отошёл в сторону и убежал



В Улан-Удэ в полицию с заявлением о грабеже обратился горожанин, который сообщил, что неизвестный открыто похитил его сотовый телефон. Ущерб составил 65 тысяч рублей.



Полицейские установили и задержали подозреваемого – 14-летнего подростка.



Установлено, что мальчик, прогуливаясь по театральной площади вместе со знакомым, подошел к мужчине, сидящему на лавочке, и попросил мобильный телефон, чтобы позвонить домой. Горожанин дал мобильный незнакомому парню, однако несовершеннолетний, отойдя в сторонку, убежал.



Телефон он передал своему знакомому, который его продал - вырученные деньги были потрачены на личные нужды.



Молодой человек ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение аналогичного противоправного деяния, состоит на учете в ПДН. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Ведется следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

