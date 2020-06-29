Инцидент произошёл на протоке Степная
В Улан-Удэ спасли от утопления ещё одного человека. Инцидент произошёл в воскресенье, 28 июня, когда спасатели патрулировали реку Селенга.
В 13.30 часов в районе СНТ «20 лет Победы» протоки Степная был спасён 38-летний мужчина. Оперативные службы города сообщают, что после того, как его спасли из воды, передали сотрудникам «скорой помощи».
Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу, 26 июня, на Селенге спасли двух человек.
На прошлой неделе на реке Темник в Бурятии погиб рыбак из Улан-Удэ. Эта смерть на воде стала четвёртой за небольшое время.
В Улан-Удэ мужчина едва не утонул во время купания
Происшествия, Фото:
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