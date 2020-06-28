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Двух человек спасли на Селенге в Улан-Удэ

Двух человек спасли на Селенге в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Происшествие случилось накануне днём

В Улан-Удэ на Селенге спасли тонувших людей. Происшествие случилось накануне, 27 июня, около 15.40 в районе торгового центра «Авторим». Об этом сообщается в оперативной сводке по городу.

При патрулировании водной акватории Селенги были обнаружены и спасены два человека – 39 и 56 лет. «Они доставлены на берег с применением плавсредства», - отмечается в сводке.

спасение
 
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