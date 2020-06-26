Улан-удэнец погиб на рыбалке в районе
Вчера, 25 июня, на номер «112» поступила информация о том, что пропал житель Улан-Удэ, рыбачивший на реке Темник в Селенгинском районе.
Три спасателя немедленно выехали на место происшествия. До темноты они искали пропавшего, а утром 26 июня продолжили поиски.
При осмотре береговой линии спасатели нашли в воде тело человека, зацепившегося за утопленное в воде дерево.
Погибший извлечен из воды. Его тело доставили во временный лагерь до прибытия сотрудников полиции, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Бурятии произошла череда трагедий на воде. 19 июня в Селенгинском районе утонул в реке Убукун 1,5-годовалый малыш, оставшийся без присмотра взрослых. Его родители в это время обустраивали лагерь на берегу.
Ещё одна трагедия произошла 20 июня на Карасином озере в Иволгинском районе Бурятии. Мужчина утонул, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Поиски его тела заняли более суток.
22 июня в Улан-Удэ, в районе моста через Селенгу, погиб 39-летний мужчина. Он умер геройски, спасая двух тонувших девочек.
Четвёртый за неделю человек утонул в Бурятии
Происшествия, Фото:
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