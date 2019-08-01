В Иркутской области в ДТП погибли два человека

Рейсовый автобус выехал на полосу встречного движения
В Иркутской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса, сообщение об аварии поступило около 9 часов утра. Предварительно установлено, что автобус «Дзонг Тонг», ехавшего из Октябрьского в сторону Свердловского района Иркутской области, выехал на встречное движение и врезался в иномарку «Киа Соул».
В ДТП погибла 31-летняя девушка-водитель легкового автомобиля и 27-летняя пассажирка автобуса. Медицинские работники оказывают помощь пострадавшим.
На месте продолжается работа по ликвидации последствий ДТП. Автомобильное движение на этом участке дороги затруднено, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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