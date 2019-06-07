07 Июня

06 Июня

Популярное

Два здания в Улан-Удэ останутся без холодной воды

Два здания в Улан-Удэ останутся без холодной воды
Происшествия, 
Будет проводиться ремонт

Сегодня, 7 июня, с 23:00 до 3:00 на Октябрьской 35 «Б» отключат холодную воду. В это время будут проводиться аварийно-восстановительные работы.

Под отключение попадают:

1. ул. Октябрьская, 35 Б (бани);

2. ул. Октябрьская, 36 А (БГУ, диагностический центр ООО «Фрезениус Нефрокеа»).

отключение воды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Пьяная жительница Бурятии дебоширила в поезде
Пьяная жительница Бурятии дебоширила в поезде
Происшествия, 07.06.2019
Женщину принудительно сняли с поезда в Слюдянке
В Улан-Удэ посетитель ночного клуба украл деньги: видео
В Улан-Удэ посетитель ночного клуба украл деньги: видео
Происшествия, 07.06.2019
Преступление он совершил на День Победы  
Забайкальцы дважды обокрали один и тот же магазин
Забайкальцы дважды обокрали один и тот же магазин
Происшествия, 07.06.2019
Они украли бруски и доски, чтобы купить алкоголь
В Забайкалье угонщика автомобиля сняли с поезда
В Забайкалье угонщика автомобиля сняли с поезда
Происшествия, 07.06.2019
Он после застолья угнал машину у знакомого
Житель Забайкалья украл деньги и отдал их в качестве алиментов
Житель Забайкалья украл деньги и отдал их в качестве алиментов
Происшествия, 07.06.2019
Мужчина украл 250 тысяч рублей у своего начальника
В Бурятии потушили лесной пожар
В Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия, 07.06.2019
Он произошёл в Заиграевском районе
Братчанка перевела мошенникам 440 тысяч рублей
Братчанка перевела мошенникам 440 тысяч рублей
Происшествия, 07.06.2019
Существенный ущерб понесла 59-летняя братчанка
В Иркутске подростки угнали три автомобиля
В Иркутске подростки угнали три автомобиля
Происшествия, 07.06.2019
Сняв некоторые детали с машин, они оставили их в лесу
Девушка-водитель в Улан-Удэ врезалась в «скорую»
Девушка-водитель в Улан-Удэ врезалась в «скорую»
Происшествия, 07.06.2019
В машине медиков находился пациент, которого везли в больницу
Читинец добирался до дома на двух угнанных машинах
Читинец добирался до дома на двух угнанных машинах
Происшествия, 07.06.2019
Как только на одной закончился бензин, он пересел на вторую
В нацпарке Бурятии выявили незаконный слив фекалий
В нацпарке Бурятии выявили незаконный слив фекалий
Происшествия, 07.06.2019
Нарушитель объяснил свои действия тем, что машина перегрелась

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^