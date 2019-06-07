Два здания в Улан-Удэ останутся без холодной воды

Будет проводиться ремонт



Сегодня, 7 июня, с 23:00 до 3:00 на Октябрьской 35 «Б» отключат холодную воду. В это время будут проводиться аварийно-восстановительные работы.



Под отключение попадают:



1. ул. Октябрьская, 35 Б (бани);



2. ул. Октябрьская, 36 А (БГУ, диагностический центр ООО «Фрезениус Нефрокеа»).





Читают сейчас