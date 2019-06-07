Будет проводиться ремонт
Сегодня, 7 июня, с 23:00 до 3:00 на Октябрьской 35 «Б» отключат холодную воду. В это время будут проводиться аварийно-восстановительные работы.
Под отключение попадают:
1. ул. Октябрьская, 35 Б (бани);
2. ул. Октябрьская, 36 А (БГУ, диагностический центр ООО «Фрезениус Нефрокеа»).
Два здания в Улан-Удэ останутся без холодной воды
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Женщину принудительно сняли с поезда в Слюдянке
Будет проводиться ремонт
Вероятно, произошла утечка газа
Преступление он совершил на День Победы
Они украли бруски и доски, чтобы купить алкоголь
Он после застолья угнал машину у знакомого
Женщина исчезла ещё в 2014 году
Мужчина украл 250 тысяч рублей у своего начальника
Он произошёл в Заиграевском районе
Мужчина впал в кому, из которой уже не вышел
Существенный ущерб понесла 59-летняя братчанка
Сняв некоторые детали с машин, они оставили их в лесу
В машине медиков находился пациент, которого везли в больницу
Как только на одной закончился бензин, он пересел на вторую
Нарушитель объяснил свои действия тем, что машина перегрелась