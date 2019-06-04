В Иркутской области раскрыли убийство 12-летней давности



Обвиняемый признался, что всё это время он чувствовал вину



В Иркутской области раскрыто преступление, совершённое в 2006 году. Перед судом предстанет неоднократно судимый 46-летний житель Баяндаевского района.



По версии следствия, в декабре 2006 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в сторожки пилорамы в посёлке Качуг изрезал своего 36-летнего знакомого. Он скончался в больнице.



Мужчина после преступления переехал для постоянного проживания в другой район области.



- Несмотря на то, что с момента совершения особо тяжкого преступления прошло более 12 лет, сотрудниками СКР и полиции продолжалась работа, направленная на установление личности подозреваемого и его задержание. Удалось собрать доказательства причастности обвиняемого к совершению преступления, после чего мужчина был задержан, – сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. На допросе он пояснил следователям, что всё это время его не оставляло чувство вины за смерть человека.



- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Качугский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщают в СУ СКР по Иркутской области.

