В Улан-Удэ без воды остались 7 домов

Авария на водопроводе произошла в микрорайоне Заречный



Вчера произошла авария на водопроводной сети по улице Мерецкова, 14. Для устранения утечки в 11:05 была прекращена подача холодной воды на 7 жилых домов частного сектора: Мерецкова, 12,14,15,17,19, Обручева 39 и Автотранспортная 2б.



Был заменён водомерный узел и участок стальной трубы диаметром 80 мм, длиной 3 м. В 17:40 холодную воду потребителям включили. Время устранения составило 6 часов 35 минут, сообщают оперативные службы города.

