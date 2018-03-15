Авария на водопроводе произошла в микрорайоне Заречный
Вчера произошла авария на водопроводной сети по улице Мерецкова, 14. Для устранения утечки в 11:05 была прекращена подача холодной воды на 7 жилых домов частного сектора: Мерецкова, 12,14,15,17,19, Обручева 39 и Автотранспортная 2б.
Был заменён водомерный узел и участок стальной трубы диаметром 80 мм, длиной 3 м. В 17:40 холодную воду потребителям включили. Время устранения составило 6 часов 35 минут, сообщают оперативные службы города.
В Улан-Удэ без воды остались 7 домов
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