Мэр Улан-Удэ рассказал о реконструкции тепломагистрали №3

В Улан-Удэ продолжается реконструкция тепломагистрали №3. Сегодня мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков выложил на своей странице в социальной сети пост, в котором рассказал о ходе реконструкции.- Сегодня в режиме выездного совещания работали на реконструкции тепломагистрали №3. Впервые за 50 лет город проводит столь масштабную реконструкцию тепловых сетей. Цель очевидна – повышение надёжности теплоснабжения в зимние холода, - поделился мэр. - Главная новость – та самая труба диаметром 920 мм, задерживаемая из-за сложностей на заводе-поставщике, на сегодня поставлена в Улан-Удэ в количестве 49 штук из 70. Оставшийся объём будет поставлен до 15 августа.- Непосредственно на объекте ещё раз строго обговорили ход строительства. Реконструкция тепломагистрали №3 находится на ежедневном контроле. Работать должны быстро, но без снижения качества, - подытожил Игорь Шутенков.