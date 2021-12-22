Нового чиновника представил на планёрке мэр города
Первым заместителем руководителя администрации Железнодорожного района Улан-Удэ назначен Андрей Саянский. В пресс-службе администрации города сообщили, что мэр Игорь Шутенков представил нового чиновника на традиционной планёрке.
– Задача для меня знакомая, но хозяйство большое. Много работы с людьми, работы в разных направлениях, – отметил Андрей Саянский.
Андрей Саянский родился 27 октября 1967 года в селе Далахай Тункинского района. Окончил улан-удэнскую школу № 2. После службы в армии поступил в Рязанское десантное училище.
С 19992 по 1997 служил в воздушных войсках, а затем в войсках гражданской обороны. С 2000 по 2007 работал в Главном управлении МЧС России по Бурятии. Затем был назначен начальником управления по чрезвычайным ситуациям администрации Улан-Удэ.
С 2016 по 2018 работал заместителем руководителя республиканского агентства ГО и ЧС – начальником отдела мероприятий гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Бывший десантник получил назначение в мэрии Улан-Удэ
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