Бывший десантник получил назначение в мэрии Улан-Удэ

Нового чиновника представил на планёрке мэр города



Первым заместителем руководителя администрации Железнодорожного района Улан-Удэ назначен Андрей Саянский. В пресс-службе администрации города сообщили, что мэр Игорь Шутенков представил нового чиновника на традиционной планёрке.



– Задача для меня знакомая, но хозяйство большое. Много работы с людьми, работы в разных направлениях, – отметил Андрей Саянский.



Андрей Саянский родился 27 октября 1967 года в селе Далахай Тункинского района. Окончил улан-удэнскую школу № 2. После службы в армии поступил в Рязанское десантное училище.



С 19992 по 1997 служил в воздушных войсках, а затем в войсках гражданской обороны. С 2000 по 2007 работал в Главном управлении МЧС России по Бурятии. Затем был назначен начальником управления по чрезвычайным ситуациям администрации Улан-Удэ.



С 2016 по 2018 работал заместителем руководителя республиканского агентства ГО и ЧС – начальником отдела мероприятий гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.





