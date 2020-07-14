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В Бурятии стартует республиканский конкурс «Байкалу – чистые берега!»

В Бурятии стартует республиканский конкурс «Байкалу – чистые берега!»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Он проводится среди администраций населённых пунктов, расположенных у Байкала

В Бурятии объявлен республиканский конкурс «Байкалу – чистые берега!». Целью мероприятия станет пропаганда раздельного сбора мусора и выявление наиболее активных органов местного самоуправления в деятельности сбора отходов. Конкурс проводится среди органов местного самоуправления городских и сельских поселений, расположенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

Приём заявок осуществляется с 15 по 30 июля. Подведение итогов конкурса пройдёт с 1 по 15 октября. При определении победителей будут учитываться количество проведённых экологических акций, площадь очищенной территории, объём собранного мусора, доля населения, участвующего в экологических мероприятиях и доля сданного мусора на вторичную переработку.

В состав конкурсной комиссии войдут представители минприроды Бурятии и общественных организаций. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов РБ.
Байкал конкурс Бурятия сельские поселения экология мусор
 
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