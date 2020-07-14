Он проводится среди администраций населённых пунктов, расположенных у Байкала
В Бурятии объявлен республиканский конкурс «Байкалу – чистые берега!». Целью мероприятия станет пропаганда раздельного сбора мусора и выявление наиболее активных органов местного самоуправления в деятельности сбора отходов. Конкурс проводится среди органов местного самоуправления городских и сельских поселений, расположенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
Приём заявок осуществляется с 15 по 30 июля. Подведение итогов конкурса пройдёт с 1 по 15 октября. При определении победителей будут учитываться количество проведённых экологических акций, площадь очищенной территории, объём собранного мусора, доля населения, участвующего в экологических мероприятиях и доля сданного мусора на вторичную переработку.
В состав конкурсной комиссии войдут представители минприроды Бурятии и общественных организаций. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов РБ.
В Бурятии стартует республиканский конкурс «Байкалу – чистые берега!»
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он проводится среди администраций населённых пунктов, расположенных у Байкала
Асфальт дорожники укладывали прямо на песок
Дорога поможет в развитии туристического кластера «Щучье озеро»
Нарушения выявили в Северобайкальске
Алексей Цыденов посетит школы, проинспектирует ремонт дороги и осмотрит плодово-ягодный питомник
Власти Иркутска планируют благоустроить территорию
Нарушения выявили в закупке, связанной с благоустройством улицы в Закаменске
Районная администрация получила иск от прокуратуры
Власть, 13.07.2020
Накануне горела крыша 17-этажного дома в микрорайоне Солнечный
Власть, 13.07.2020
Главный санитарный врач Сергей Ханхареев обратился к бизнесменам в связи с ковидными правилами
Власть, 12.07.2020
Сергей Дорош, который четыре года был лидером ЛДПР в Бурятии, покинул этот пост
Всероссийский день трезвости отмечается в России 11 сентября
За него проголосовали большинство депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края
Алексей Цыденов поделился в соцсети видео, на котором мальчик из Таксимо укладывает асфальт
Власть, 09.07.2020
До этого она 15 лет работала в сфере маркетинга