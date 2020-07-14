В Бурятии стартует республиканский конкурс «Байкалу – чистые берега!»

Он проводится среди администраций населённых пунктов, расположенных у Байкала



В Бурятии объявлен республиканский конкурс «Байкалу – чистые берега!». Целью мероприятия станет пропаганда раздельного сбора мусора и выявление наиболее активных органов местного самоуправления в деятельности сбора отходов. Конкурс проводится среди органов местного самоуправления городских и сельских поселений, расположенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.



Приём заявок осуществляется с 15 по 30 июля. Подведение итогов конкурса пройдёт с 1 по 15 октября. При определении победителей будут учитываться количество проведённых экологических акций, площадь очищенной территории, объём собранного мусора, доля населения, участвующего в экологических мероприятиях и доля сданного мусора на вторичную переработку.



В состав конкурсной комиссии войдут представители минприроды Бурятии и общественных организаций. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов РБ.

