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В Иркутской области назначен и.о. уполномоченного по правам человека

Власть, 
Прежний руководитель отправился работать в вуз

Виктор Игнатенко, занимавший пост уполномоченного по правам человека в Иркутской области, с 19 июня назначен исполняющим обязанности ректора Байкальского государственного университета. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования России.

И.о. уполномоченного по правам человека в Иркутской области стала руководитель аппарата Наталья Тумашева. Она будет занимать этот пост до официального назначения омбудсмена.
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