В Иркутской области назначен и.о. уполномоченного по правам человека

Прежний руководитель отправился работать в вуз



Виктор Игнатенко, занимавший пост уполномоченного по правам человека в Иркутской области, с 19 июня назначен исполняющим обязанности ректора Байкальского государственного университета. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования России.



И.о. уполномоченного по правам человека в Иркутской области стала руководитель аппарата Наталья Тумашева. Она будет занимать этот пост до официального назначения омбудсмена.

