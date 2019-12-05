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Сергея Рыбальченко выпустили из СИЗО

Сергея Рыбальченко выпустили из СИЗО
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Замминистра строительства Бурятии освободили из-под стражи в зале суда

Суд изменил меру пресечения заместителю министра строительства Бурятии Сергею Рыбальченко, который находился в СИЗО. Его выпустили из-под стражи и наложили запрет определённых действий. Заседание состоялось накануне, 4 декабря.

Теперь Сергею Рыбальченко нельзя: находится ближе 200 метров от зданий и служебных помещений правительства Бурятии, администрации Иволгинского района, общаться с обвиняемыми и потерпевшими по уголовному делу, а также свидетелями и иными лицами, из числа гражданских служащих правительства республики Бурятия и администрации Иволгинского района (за исключением участия в судебных заседаниях и следственно-процессуальных действиях); отправлять и получать почтово-телеграфные отправления (за исключением отправления и получения почтовой судебной корреспонденции), использовать средства связи и Интернет, (за исключением вызова скорой помощи, полиции, аварийно-спасательных служб). О каждом таком звонке ставить в известность орган следствия и контролирующий орган, сообщает пресс-служба Советского районного суда.

Как сообщал «Байкал-Daily», Сергей Рыбальченко обвиняется в превышении должностных полномочий по делу о «сиротских» домах в селе Сотниково Иволгинского района. Он был задержан в прошлом декабре.

По версии следствия, замминистра строительства подписал акты приёмки домов, которые оказались непригодны для проживания. При строительстве был допущен ряд нарушений. В домах образовались трещины, появилась плесень, люди жаловались на постоянный холод. Дети-сироты, для которых строилось жильё, попросту покинули дома.

Также обвиняемым по этому уголовному делу стал застройщик Сергей Домшоев. Он обвиняется в мошенничестве. Следствие полагает, что бизнесмен похитил 195 млн. рублей, выделенных на строительство 254 домов. Ранее он находился под домашним арестом, но 3 декабря ему изменили меру пресечения на такую же, как у Сергея Рыбальченко – запрет определённых действий.
минстрой мера пресечения превышение должностных полномочий
 
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