Сергею Домшоеву запретили приближаться к правительству Бурятии

Скандальному застройщику «сиротских» домов изменили меру пресечения
Суд изменил меру пресечения для фигуранта уголовного дела по «сиротским» домам в Сотниково, застройщику Сергею Домшоеву. Ранее бизнесмен находился под домашним арестом. Накануне состоялось заседание суда, где Домшоеву была применена новая мера пресечения – запрет определённых действий. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе Советского районного суда.
Теперь бизнесмену нельзя находиться ближе 200 метров от здания и служебных помещений правительства Бурятии, администрации Иволгинского района, а также ближе 500 метров от улицы Ольхонская, Улан-Удэнская, Владимирская, Геологическая в селе Сотниково.
Сергею Домшоеву можно посещать здания Верховного суда Бурятии и Арбитражного суда республики для участия в заседаниях, ездить в общественном транспорте на территории Улан-Удэ для участия в следственных и иных процессуальных действиях.
Также Домшоеву нельзя общаться с обвиняемыми и потерпевшими по уголовному делу, свидетелями, обвинением и иными лицами из числа гражданских служащих правительства Бурятии и администрации Иволгинского района. Исключение – участие в судебном заседании при следственных, процессуальных действиях.
Обвинение в мошенничестве бизнесмену предъявили в декабре 2018 года, когда было возбуждено уголовное дело о 254 дефектных домах для детей-сирот в посёлке Молодёжный в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии. Предприниматель обвиняется в хищении более 195 млн рублей.
По версии следствия, фирма Домшоева построила дома с грубыми нарушениями из дешёвых материалов. Сам бизнесмен не проводил авторского и строительного контроля, сообщали в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. Правоохранители предполагают, что дома были построены лишь для создания видимости исполнения условий государственного контракта.
Жильё оказалось непригодным для проживания. В домах холодно, полы гниют, а стены покрывались плесенью. Сироты попросту покидали дома.
В марте 2019 года в эфир телеканала «Россия 24» вышла программа «Расследование Эдуарда Петрова. Нажиться на сироте». В этой передаче подробно рассказали о дефектных домах. Также журналисту удалось пообщаться с самим Сергеем Домшоевым. Тогда бизнесмен сказал, что ему не стыдно за построенные помещения.
Ещё один фигурант дела о «сиротских» домах – замминистра строительства Бурятии Сергей Рыбальченко, который возглавлял приёмочную комиссию. Он, в отличие от Домшоева, уже год находится в СИЗО.
Сергею Домшоеву запретили приближаться к правительству Бурятии
Бизнес, Фото:
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