Сергею Домшоеву запретили приближаться к правительству Бурятии

Вы грезите о собственном салоне цветов и стильных букетах, которые будете составлять для покупателей. Или хотите мастерить мебель на заказ. Или разводить хаски. Но дальше фантазий дело не идёт — ведь ниша давно занята и вы уверены, что опоздали. Нет. И это доказывают Дмитрий и Светлана Забелины