Общая стоимость имущества составила более 390 млн рублей
6 ноября на сессии Улан-Удэнского городского совета депутатов было принято решение передать две мусоросортировочные станции в государственную собственность Бурятии. Общая стоимость недвижимого и движимого имущества составила 391,6 млн рублей.
Передача объясняется тем, что именно правительство республики занимается вопросом по обращению с твёрдыми бытовыми отходами.
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре в Улан-Удэ запустили первую мусороперерабатывающую станцию. Решение о её передаче в безвозмездное пользование региональному оператору «ЭкоАльянс» приняли в августе на сессии горсовета.
5 ноября на сессии Народного Хурала депутаты поддержали законодательную инициативу, которая позволит помочь регоператору погасить задолженность. Также она позволяет республике войти в уставной капитал частного предприятия и контролировать его деятельность.
Также на минувшей сессии горсовета было принято решение о приватизации в 2020 году помещения площадью 44,8 кв. м на ул. Спартака, д. 1. Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев упомянул, что скорее всего там будет расположен опорный пункт полиции. Также будут приватизированы две модульные твердотопливные котельные «Терморобот».
Улан-Удэ передал мусоросортировочные станции республике
Власть, Фото:
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