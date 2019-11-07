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Улан-Удэ передал мусоросортировочные станции республике

Улан-Удэ передал мусоросортировочные станции республике
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Общая стоимость имущества составила более 390 млн рублей

6 ноября на сессии Улан-Удэнского городского совета депутатов было принято решение передать две мусоросортировочные станции в государственную собственность Бурятии. Общая стоимость недвижимого и движимого имущества составила 391,6 млн рублей.

Передача объясняется тем, что именно правительство республики занимается вопросом по обращению с твёрдыми бытовыми отходами.

Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре в Улан-Удэ запустили первую мусороперерабатывающую станцию. Решение о её передаче в безвозмездное пользование региональному оператору «ЭкоАльянс» приняли в августе на сессии горсовета.

5 ноября на сессии Народного Хурала депутаты поддержали законодательную инициативу, которая позволит помочь регоператору погасить задолженность. Также она позволяет республике войти в уставной капитал частного предприятия и контролировать его деятельность.

Также на минувшей сессии горсовета было принято решение о приватизации в 2020 году помещения площадью 44,8 кв. м на ул. Спартака, д. 1. Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев упомянул, что скорее всего там будет расположен опорный пункт полиции. Также будут приватизированы две модульные твердотопливные котельные «Терморобот».

мусоросортировочная станция ГорсоветУУ
 
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