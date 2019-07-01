Чиновника-депутата уволили после прокурорской проверки
Как выяснила прокурорская проверка, депутат Закаменска получил должность в администрации Закаменского района.
- Депутат представительного органа городского поселения «Город Закаменск» в январе 2019 года назначен на должность муниципального служащего – главного специалиста отдела администрации муниципального образования «Закаменский район». Федеральным законом установлен запрет, в соответствии с которым депутат не имеет права замещать должность муниципальной службы в случае назначения, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Главе Закаменского района внесено представление, которое удовлетворено. Депутата уволили с должности главного специалиста.
В Бурятии депутат незаконно работал в районной администрации
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