В Бурятии депутат незаконно работал в районной администрации

Чиновника-депутата уволили после прокурорской проверки



Как выяснила прокурорская проверка, депутат Закаменска получил должность в администрации Закаменского района.



- Депутат представительного органа городского поселения «Город Закаменск» в январе 2019 года назначен на должность муниципального служащего – главного специалиста отдела администрации муниципального образования «Закаменский район». Федеральным законом установлен запрет, в соответствии с которым депутат не имеет права замещать должность муниципальной службы в случае назначения, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Главе Закаменского района внесено представление, которое удовлетворено. Депутата уволили с должности главного специалиста.

