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Глава Бурятии: «2018 год был лучше предыдущего»

Глава Бурятии: «2018 год был лучше предыдущего»
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Алексей Цыденов отчитался о работе правительства Бурятии за прошлый год

Сегодня на сессии Народного Хурала прозвучал ежегодный отчёт о работе правительства по итогам года. Отчёт представил глава Алексей Цыденов, назвавший 2018-й «годом динамичной работы». «2018 год по многим отраслям – сельское хозяйство, промышленность – был лучше предыдущего», - подчеркнул Цыденов.

- Мы заложили основу для решения проблем с третьей сменой в школах, очередями в детские сады. Мы создали предпосылки для роста доходов республики – реализуется ряд новых инвестпроектов, флагманы бурятской экономики занимаются модернизацией, расширением производства, работают над выпуском новой продукции, - заявил глава.

По его словам, рост инвестиций увеличился на 7,3% и составил 48,8 млрд. рублей. Напомнил Цыденов и о вводе крупных объектов – от Байкальского тоннеля до реконструкции железнодорожного вокзала Улан-Удэ. Были построены республиканский перинатальный центр, хирургический корпус детской республиканской клинической больницы, школы в Гурульбе и 112 квартале, несколько домов культуры, 12 фельдшерско-акушерских пунктов, 4 врачебные амбулатории и две детские поликлиники и др.

Отдельно Алексей Цыденов выделил увеличение фонда оплаты труда учителей на полмиллиарда рублей.

В сфере образования ключевой, по словам главы, проблемой остаётся трёхсменное образование. К примеру, в школе Гурульбы в здании на 120 мест учались500 детей. Для полного решения вопроса до 2021 года будет построено 11 школ на 4891 место.

- В ближайшие годы нам необходимо ликвидировать дефицит педагогических кадров, который с вводом новых школ только вырастет. Актуальная потребность учителей для сельских школ составляет 534 человека. Уже сейчас дефицит кадров приводит к высокому проценту совмещения. В результате, существенно возрастает нагрузка на персонал школ. Определённые надежды связаны с реализацией программы «Земский учитель». Она предполагает единовременные выплаты учителям, переехавшим на работу в районы республики. Размер компенсации - 1 млн. рублей. «Земский учитель» ориентировочно заработает уже с 1 января 2020 года, - заявил Алексей Цыденов.

В 2018 году было построено почти 172 км региональных и местных дорог. Бурятия потратила на дороги 4,5 млрд рублей. В том числе ведётся реконструкция на туристически значимых направлениях – это автодорога Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан (40 км) и Монды-Орлик (7 км).

В 2018 году благодаря судсидированию авианаправлений для жителей республики на 30% снизились цены на авиабилеты в Красноярск, Хабаровск, Якутск и Иркутск. В этом году к этому перечню добавились рейсы в Новосибирск и Читу.

- В 2018 году продолжилось субсидирование внутренних авиарейсов в северные районы республики. В результате, частота рейсов выросла, а стоимость авиабилетов снизилась. Кроме того, в связи со вступлением Бурятии в состав ДФО обнулилась ставка НДС на внутренние авиаперевозки. За счёт этого на регулируемых маршрутах цены на авиабилеты снизились на 10%. В конце прошлого года в аэропорту «Байкал» введена новая взлетно-посадочная полоса, - напомнил Алексей Цыденов.

Показатели строительной отрасли, по словам главы, по итогам прошлого года не улучшились. Объём работ в этой сфере сократился на 1,7% - до 27,3 миллиарда рублей. Было эксплуатацию 248 тыс. кв. м. жилья, что на 8% ниже уровня 2017 года.

- Мы отмечаем оживление в этой сфере. В 2018 году практически в 1,5 раза вырос объем выдачи ипотечных кредитов, более 6,5 тысяч семей купили жилье в ипотеку. В настоящее время, в Бурятии 18 компаний осуществляют строительство 37 многоквартирных жилых домов. Несмотря на определённые сдвиги и немалые усилия правительства, тема «обманутых дольщиков» по-прежнему актуальна. Признаны проблемными 11 объектов долевого строительства. Нами проводится системная работа по защите прав наших жителей, пострадавших от недобросовестных застройщиков. В текущем году высоки шансы еще у 6 объектов незавершенного строительства, - заявил глава.

По словам Цыденова, в 2018 году были реализованы природоохранные мероприятия на общую сумму 625 млн. рублей. Большая часть средств выделена из федерального бюджета. В том числе завершены работы по 1 этапу расчистки русла Уды в границах Улан-Удэ, предотвращаемый ущерб составил 857,5 млн. рублей.

- Проблема снижения негативного воздействия на атмосферный воздух является одной из ключевых для нашего региона. С 2012 года Улан-Удэ постоянно входит в число российских городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха. Основные загрязнители – это крупные объекты энергетики, особенно ТЭЦ-1, а также автотранспорт и автономные источники теплоснабжения. Для улучшения ситуации необходима модернизация энергокомплекса, усиление контроля за выбросами загрязняющих веществ от малых котельных, перевод автономных источников теплоснабжения на отопление экологически чистыми видами топлива, внедрение и применение энергосберегающих технологий, - отметил глава.

Также в числе приоритетных задач, по его словам, снижение уровня загрязненности Байкальской природной территории отходами.

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