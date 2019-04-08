08 Апреля

07 Апреля

Популярное

Правительство Бурятии отдаст району «Опель»

Правительство Бурятии отдаст району «Опель»
Власть,  Фото:pixabay.com
Распоряжение подписал Алексей Мишенин

Автомобиль «Опель Астра», находящийся в республиканской собственности, передадут Селенгинскому району. Соответствующее распоряжение подписал и.о. председателя правительства Бурятии Алексей Мишенин 4 апреля.

Легковой седан 2010 года выпуска, кузов тёмно-серого цвета.

Министру имущественных и земельных отношений республики Маргарите Магомедовой поручено в двухмесячный срок передать машину в соответствии с законом. Проконтролировать поручено контрольному комитету администрации главы Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также решено отдать сельскому поселению Нижнеиволгинское бригадный дом, здание и земельный участок, которые сейчас находятся в республиканской собственности.


правительство Бурятии республиканская собственность
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Правительство Бурятии отдаст району «Опель»
Правительство Бурятии отдаст району «Опель»
Власть, 08.04.2019
Распоряжение подписал Алексей Мишенин
Евгения Балтатарова решила участвовать в выборах мэра Улан-Удэ
Евгения Балтатарова решила участвовать в выборах мэра Улан-Удэ
Власть, 08.04.2019
Известный журналист начнёт собирать подписи
Игорь Шутенков встретился с активистами ТОСов
Игорь Шутенков встретился с активистами ТОСов
Власть, 08.04.2019
ТОСы просят помощи с водоводом, уличное освещение и участок леса
В Бурятии назначили комиссию по выбору замминистра строительства
В Бурятии назначили комиссию по выбору замминистра строительства
Власть, 08.04.2019
Будущий замминистра должен уметь работать в стрессовых условиях
Сенатор Жамсуев рассказал о рисках создания ТОР в Бурятии и Забайкалье
Сенатор Жамсуев рассказал о рисках создания ТОР в Бурятии и Забайкалье
Власть, 08.04.2019
По мнению Баира Жамсуева, есть несколько групп проблем, связанных с ТОР на Дальнем Востоке
В Бурятии подтвердили отставку первого замминистра сельского хозяйства
В Бурятии подтвердили отставку первого замминистра сельского хозяйства
Власть, 05.04.2019
Пётр Брыков написал заявление об увольнении на днях
В Бурятии объяснили, зачем увеличили штат администрации главы
В Бурятии объяснили, зачем увеличили штат администрации главы
Власть, 05.04.2019
За новых чиновников расплатится федеральный бюджет
Первого замминистра сельского хозяйства Бурятии «отправляют» в отставку
Первого замминистра сельского хозяйства Бурятии «отправляют» в отставку
Власть, 05.04.2019
Информацией поделился директор бурятского филиала Россельхозцентра
Зураева и Мишенина отправили на одобрение
Зураева и Мишенина отправили на одобрение
Власть, 04.04.2019
Глава Бурятии внёс их кандидатуры в Хурал
Наталья Тумуреева приняла предложение главы Бурятии
Наталья Тумуреева приняла предложение главы Бурятии
Власть, 04.04.2019
Впервые в истории Бурятии крупный кадровый вопрос решался в Facebook
Путин отправил в отставку главного следователя Бурятии
Путин отправил в отставку главного следователя Бурятии
Власть, 04.04.2019
Андрею Кондину прочат возвращение в Омскую область
В Бурятии обещали построить центр, который Алиса Жамбалова просила у Путина
В Бурятии обещали построить центр, который Алиса Жамбалова просила у Путина
Власть, 04.04.2019
Саму Алису Жамбалову глава Бурятии назвал «вдохновителем» для тысяч человек
Игорь Шутенков поручил решить многолетнюю проблему Аршана
Игорь Шутенков поручил решить многолетнюю проблему Аршана
Власть, 04.04.2019
Местным жителям обещали долгожданную ливневую канализацию
Игорь Шутенков поручил навести порядок в городских маршрутках
Игорь Шутенков поручил навести порядок в городских маршрутках
Власть, 03.04.2019
Улан-удэнские перевозчики присоединятся к общегородскому месячнику чистоты
Крупного чиновника мэрии Улан-Удэ жёстко отчитали
Крупного чиновника мэрии Улан-Удэ жёстко отчитали
Власть, 03.04.2019
Пока он повторяет то же, что делал уволенный из мэрии Константин Мошковский

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Загрузка...
^