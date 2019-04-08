Распоряжение подписал Алексей Мишенин
Автомобиль «Опель Астра», находящийся в республиканской собственности, передадут Селенгинскому району. Соответствующее распоряжение подписал и.о. председателя правительства Бурятии Алексей Мишенин 4 апреля.
Легковой седан 2010 года выпуска, кузов тёмно-серого цвета.
Министру имущественных и земельных отношений республики Маргарите Магомедовой поручено в двухмесячный срок передать машину в соответствии с законом. Проконтролировать поручено контрольному комитету администрации главы Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также решено отдать сельскому поселению Нижнеиволгинское бригадный дом, здание и земельный участок, которые сейчас находятся в республиканской собственности.
Правительство Бурятии отдаст району «Опель»
Власть, Фото:
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