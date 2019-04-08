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Власти Бурятии подарят селу участок и бригадный дом

Власти Бурятии подарят селу участок и бригадный дом
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Сельское поселение Нижнеиволгинское получит большой участок, бригадный дом и здание

Бригадный дом, здание и земельный участок муниципальное образование «Нижнеиволгинское» получит в собственность от правительства Бурятии. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте республиканского парламента от 4 апреля за подписью и.о председателя правительства Бурятии Алексея Мишенина.

Бригадный дом представляет из себя одноэтажное нежилое помещение, площадью 34,5 квадратных метра и располагается в улусе Улан-Иволгинский. Также передадут здание, площадью 1163,5 кв. м, находящееся в этом же населённом пункте. Земельный участок, который также передадут, находится в посёлке Нижняя Иволга. Его площадь составляет 48, 3 тысяч квадратных метров. Он относится к категории земель сельхоз назначения.

Министру имущественных и земельных отношений Бурятии Маргарите Магамедовой поручено в двухмесячный срок после подписания распоряжения передать республиканское имущество.


республиканская собственность
 
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