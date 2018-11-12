В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, министерством сельского хозяйства и продовольствия республики нарушались права сельхозтоваропроизводителей при оказании им финансовой поддержки. Государственные услуги оказывались на основании административных регламентов, положения которых длительное время не приводились в соответствие с федеральным законодательством.
- В 2017-2018 годы министерством предоставлена финансовая поддержка свыше 5 тысячам сельхозтоваропроизводителям. При этом в нарушение закона решения о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий не принимались, - уточняют в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Распространённой являлась практики неинформирования или запоздалого информирования заявителей о результатах рассмотрения поданных заявок, что лишало их права на повторное обращение или обжалование принятого решения.
Во всех заключённых с сельхозтоваропроизводителями соглашениях министерством незаконно устанавливался более длительный срок перечисления субсидии, чем он предусмотрен региональным законодательством.
По результатам рассмотрения представления, внесённого министру сельского хозяйства, выявленные нарушения закона устранены, приняты меры к их недопущению впредь. К дисциплинарной ответственности привлечён начальник отдела развития сельских территорий и малых форм хозяйствования.
Минсельхоз Бурятии выдавал субсидии с нарушениями
Власть, Фото:
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