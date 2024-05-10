В состав сборной России вошли две спортсменки республики
С 15 по 18 мая в греческом городе Лутраки пройдёт первенство Европы по спортивной борьбе. В состав вошли победительницы первенства России, прошедшего во Москве, а также вторые номера в весах до 39, 46 и 66 кг. Спортсменки из России и Белоруссии были допущены до соревнований и будут выступать под аббревиатурой AIN в качестве нейтральных атлетов, без участия в общекомандном зачёте.
Как сообщает федерация спортивной борьбы РБ, две представительницы Бурятии вошли в состав сборной РФ на первенство Европы. Представлять республику будут Ирина Цыдеева в весовой категории до 46 кг и Саяна Санжитова в весовой категории до 54 кг.
Кроме этого, в Стамбуле сейчас проходит мировой квалификационный турнир по спортивной борьбе за обладание олимпийскими лицензиями. Уроженка Бурятии Стальвира Оршуш, представляющая команду Венгрии в весовой категории 53 кг, выйдет на ковёр сегодня, 10 мая.
Борицы Бурятии выступят на первенстве Европы
Общество, Фото:
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