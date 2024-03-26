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Батюшка окропил святой водой помещения улан-удэнской колонии

Батюшка окропил святой водой помещения улан-удэнской колонии
Общество,  Фото:УФСИН
Колонию посетил настоятель храма пророка Божия Илии

Исправительную колонию строгого режима №8 в Улан-Удэ посетил настоятель храма пророка Божия Илии, председатель епархиального отдела утверждения трезвости иерей Георгий Иванов.

- Священнослужитель провел профилактические беседы с осуждёнными об алкоголизме и наркомании, прочитал лекцию о греховности суицида и членовредительства, а также провёл ритуал окропления жилых помещений святой водой. После отец Георгий посетил психиатрическую больницу, - сообщили в УФСИН России по Бурятии.

С осуждёнными, которые проходят программу помощи лицам с алкогольной и наркотической зависимостью, провели групповую дискуссию. 
колония православие

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