Батюшка окропил святой водой помещения улан-удэнской колонии

Колонию посетил настоятель храма пророка Божия Илии



Исправительную колонию строгого режима №8 в Улан-Удэ посетил настоятель храма пророка Божия Илии, председатель епархиального отдела утверждения трезвости иерей Георгий Иванов.



- Священнослужитель провел профилактические беседы с осуждёнными об алкоголизме и наркомании, прочитал лекцию о греховности суицида и членовредительства, а также провёл ритуал окропления жилых помещений святой водой. После отец Георгий посетил психиатрическую больницу, - сообщили в УФСИН России по Бурятии.



С осуждёнными, которые проходят программу помощи лицам с алкогольной и наркотической зависимостью, провели групповую дискуссию.

