В Бурятии объяснили, почему перенесены сроки сдачи здания театра кукол «Ульгэр»

Нашли скрытые дефекты

В социальных сетях обратили внимание, что срок завершения капитального ремонта здания театра «Ульгэр» на улице Ленина затягивается. «Хорошо, что здание кукольного театра «Ульгэр» в Улан-Удэ капитально ремонтируется и достраивается. Но что у них со сроками?.. Хоть бы «ноябрь 2023» замазали, что ли...»







Министерство культуры Бурятии со ссылкой на управления капитального строительства минстроя республики объяснило, что причины для продолжения работ довольно веские:

«В ходе реконструкции были выявлены скрытые дефекты здания. Для их устранения необходимо было скорректировать проектные решения, что потребовало дополнительное время. И в связи с этим сроки строительства сдвинулись».

В минкультуры отметили, что на сегодняшний день на площадке театра кукол «Ульгэр» выполнено строительство новых блоков и ведутся работы по реконструкции существующих зданий. В том числе выполняется «вживление» колонн в стены пятого блока. Обновляются внутренние инженерные сети: ведутся электромонтажные работы, монтируется отопление, идут работы по вентиляции, канализации. Также ведётся подготовка подвальных помещений под полы и перегородки, монтаж лестниц, устройство кровли 2 и 8 блоков, проходит установка оконных блоков, а также осуществляется монтаж индивидуального теплового пункта.

«В ближайшее время информация, размещённая на паспорте объекта, будет приведена в соответствие с новым графиком работ. Также на паспорте будет размещен QR-код с информацией об объекте», - пообещали в министерстве.