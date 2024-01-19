19 января

18 января

Популярное

В Чите установят памятную мемориальную доску Юрию Соломину

В Чите установят памятную мемориальную доску Юрию Соломину
Общество,  Фото:пресс-служба дома офицеров Забайкальского края
Она появится на фасаде дома офицеров

Памятную мемориальную доску артисту Юрию Соломину планируют установить в Чите. Идею об установлении памятной доски на фасаде дома офицеров Забайкальского края инициировал коллектив учреждения. Её планируют открыть 18 июня 2025 года в день 90-летия актёра.

- Герой Труда, почётный гражданин Забайкальского края, художественный руководитель государственного академического Малого театра России Юрий Мефодьевич Соломин был большим другом дома офицеров и всегда отмечал, что его первой большой концертной площадкой была сцена зала дома офицеров, которая дала ему путь в творческую жизнь, и где в далёком 1949 году четырнадцатилетним парнишкой он читал отрывок из поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин» (16+). И вот спустя 68 лет – 14 мая 2017 года – на этой же сцене Юрий Соломин на своём творческом вечере вновь читал Тёркина, - сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

Многие годы Юрий Соломин поддерживал непрерывную связь с домом офицеров Забайкальского края, присылал поздравления и видеообращения по различным юбилейным датам. Последнее такое обращение он записал 3 ноября 2023 года, буквально за несколько дней до госпитализации.

Отметим, что 30 августа 2019 года на фасаде дома офицеров в торжественной обстановке была открыта мемориальная доска народному артисту СССР, Герою Труда Иосифу Кобзону, который также являлся большим другом дома офицеров и первый свой концерт в Чите дал именно в этом учреждении в 1961 году. По словам Юрия Соломина, они были дружны с Иосифом Кобзоном, но встречались нечасто и передавали друг другу приветы через общего гримёра. Директор дома офицеров Сергей Жеребцов считает, что это будет весьма символично, что рядом будут находиться мемориальные доски, посвящённые выдающимся сынам своего Отечества, которых связывала не только личная дружба, но и тёплые отношения с коллективом дома офицеров Забайкалья.
Чита памятная доска культура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Бурятии отметила 95-летие
Жительница Бурятии отметила 95-летие
Общество, 19.01.2024
Секлетинья Ивановна Кушнарева трудился во время войны наравне со взрослыми
Пулевик из Бурятии стала призёром кубка Белоруссии
Пулевик из Бурятии стала призёром кубка Белоруссии
Общество, 19.01.2024
Яна Енина завоевала серебряную медаль соревнований
Лучница Бурятии завоевала звание чемпионки России
Лучница Бурятии завоевала звание чемпионки России
Общество, 19.01.2024
Светлана Гомбоева выиграла соревнования в Орле
В Бурятии проведут учения по ликвидации очага гриппа птиц
В Бурятии проведут учения по ликвидации очага гриппа птиц
Общество, 19.01.2024
Решение приняли на заседании в Роспотребнадзоре
В дацане Бурятии появится ганжир, отливающий здоровье
В дацане Бурятии появится ганжир, отливающий здоровье
Общество, 19.01.2024
Он будет освещать окрестности золотом
На виадуке в Улан-Удэ обезопасили коварную лестницу
На виадуке в Улан-Удэ обезопасили коварную лестницу
Общество, 19.01.2024
На ней появились шероховатые металлические элементы
Из Бурятии во Владивосток привезли перепуганных истощённых собак
Из Бурятии во Владивосток привезли перепуганных истощённых собак
Общество, 19.01.2024
Местные волонтёры заявили, что у них раны и сильное обезвоживание
Стало известно, кто из улан-удэнцев не доносит премию до дома
Стало известно, кто из улан-удэнцев не доносит премию до дома
Общество, 19.01.2024
Часть горожан умалчивают о денежном вознаграждении на работе 
В Бурятии девочка травмировала глаз лыжной палкой на уроке физкультуры
В Бурятии девочка травмировала глаз лыжной палкой на уроке физкультуры
Общество, 19.01.2024
Мама ребёнка поблагодарила врачей за оказанную помощь
В Бурятии отменили повышенную готовность, объявленную из-за лютых морозов
В Бурятии отменили повышенную готовность, объявленную из-за лютых морозов
Общество, 19.01.2024
Власти решили, что ситуация в республике стабилизировалась

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^