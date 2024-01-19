В Чите установят памятную мемориальную доску Юрию Соломину

Общество, Фото: пресс-служба дома офицеров Забайкальского края

Она появится на фасаде дома офицеров



Памятную мемориальную доску артисту Юрию Соломину планируют установить в Чите. Идею об установлении памятной доски на фасаде дома офицеров Забайкальского края инициировал коллектив учреждения. Её планируют открыть 18 июня 2025 года в день 90-летия актёра.



- Герой Труда, почётный гражданин Забайкальского края, художественный руководитель государственного академического Малого театра России Юрий Мефодьевич Соломин был большим другом дома офицеров и всегда отмечал, что его первой большой концертной площадкой была сцена зала дома офицеров, которая дала ему путь в творческую жизнь, и где в далёком 1949 году четырнадцатилетним парнишкой он читал отрывок из поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин» (16+). И вот спустя 68 лет – 14 мая 2017 года – на этой же сцене Юрий Соломин на своём творческом вечере вновь читал Тёркина, - сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.



Многие годы Юрий Соломин поддерживал непрерывную связь с домом офицеров Забайкальского края, присылал поздравления и видеообращения по различным юбилейным датам. Последнее такое обращение он записал 3 ноября 2023 года, буквально за несколько дней до госпитализации.



Отметим, что 30 августа 2019 года на фасаде дома офицеров в торжественной обстановке была открыта мемориальная доска народному артисту СССР, Герою Труда Иосифу Кобзону, который также являлся большим другом дома офицеров и первый свой концерт в Чите дал именно в этом учреждении в 1961 году. По словам Юрия Соломина, они были дружны с Иосифом Кобзоном, но встречались нечасто и передавали друг другу приветы через общего гримёра. Директор дома офицеров Сергей Жеребцов считает, что это будет весьма символично, что рядом будут находиться мемориальные доски, посвящённые выдающимся сынам своего Отечества, которых связывала не только личная дружба, но и тёплые отношения с коллективом дома офицеров Забайкалья.

