Врач из Северобайкальска рассказал Путину о работе единственной больницы в городе

Помощь обеспечивает «РЖД-Медицина»

15 декабря в Москве прошёл IV Железнодорожный съезд. В нём принял участие президент России Владимир Путин. На съезд, как сообщал «Байкал-Daily», пригласили и главу Бурятии Алексея Цыденова, который до 2017 года курировал в статусе замминистра эту отрасль в минтрансе страны.

В режиме телемоста президент России общался с представителями предприятий и социальных объектов ОАО «РЖД», а также по видеосвязи принял участие во вводе в эксплуатацию двух железнодорожных объектов: Керакского тоннеля – самого длинного на Забайкальской железной дороге – и железнодорожной линии Выходной – Лавна в Мурманской области.

В рамках съезда состоялся телемост Владимира Путина и железнодорожной больницы Северобайкальска на севере Бурятии. И.о. главного врача учреждения «РЖД-Медицины» Дмитрий Подольский обратился к президенту с благодарностью за помощь в развитии сферы здравоохранении в России. Он отметил, что больница пользуется мерами социальной поддержки, открываются новые отделения. Например, отделение нейрореабилитации, где пациенты могут восстанавливаться после перенесённого инсульта или тяжелых операций. Все это позволяет больнице - единственной в городе - обслуживать население в 24 тысячи. человек.

- Наша больница действительно является единственной в городе, - уточнил Полянский. - Мы предоставляем полный спектр медицинской помощи населению: поликлиника, стационар, скорая медицинская помощь, родильный дом. Сегодня у нас трудится 424 человека, в том числе 69 врачей, 175 работников среднего медперсонала.

Путин выразил благодарность всем медицинским работникам, сообщали в «РЖД-Медицине». Он отметил, что врачи не только с невероятной самоотдачей работали в ковидные времена, но и сейчас они не перестают демонстрировать чудеса героизма и делают своё дело с не меньшим упорством.

Президент подчеркнул важность сохранения медицинских учреждений и других объектов социального значения в небольших и удаленных населенных пунктах, а также призвал в дальнейшем поддерживать их развитие.